A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak saját kutyakiképzési központja van Budapesten, ahol 20 kutya elhelyezésére alkalmas kennelsor található. Itt zajlik a képzés, mely során természetesen a kutyavezetőknek is jelen kell lenni, így az ő számukra is biztosított a szállás, a gördülékeny munka érdekében. A kiképzés játékos formában zajlik, tehát először a játékát kezdi el keresni az eb, majd a későbbiekben ezt a játékot társítják egy szaghoz. Egy-egy szag megtanulása körülbelül egy hetet vesz igénybe. Vannak cigaretta, dohány, pénz és kábítószerkereső kutyák is, akik természetesen különböző képzési folyamatokon mennek keresztül. Egy tanfolyam több hétig tart, majd jöhetnek az éles helyzetek, ahol kutyának és vezetőjének együtt, egy csapatként dolgozva kell bizonyítaniuk, és hasznosítani a tanultakat – avatott be minket a részletekbe Juhászné Prantner Etelka.