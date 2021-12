– Baracskán tudtuk megvenni hét esztendeje a kétszintes házat az eladott házaink árából, s azóta megszerettük a községet is. Jó helyen van, törzsvevőink járnak hozzánk, úgy érezzük, befogadtak bennünket. Baracskán nincsen közlekedési dugó. Eldöntheted, hol élsz, ezen a budapesti nyüzsgésben többször elgondolkoztam. Szeretek főzni, nem eszem meg akármit, s mindig izgatott, hogyan lesz valamiből valami: agyagból cserép, lenből vászon, s a sajtkészítés különösen vonzott. A kihívásokat is szeretem, meg a sajtokat is – fogalmaz az ő modorában. Gyorsan, színesen beszél, pörög, szervez, alkot, tervez. Lassításként végigkóstoljuk a sajtjaikat, a világbajnok negyedik helyezett baracskai öreg félkemény ízét pedig most hozzáképzeljük.