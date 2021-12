– Nagy hiátust pótolva mi alkottuk meg először az előző ciklusban a megyei önkormányzat klímastratégiáját és létrehoztuk a megye éghajlat-változási platformját. Fontos célul tűztük ki, hogy a szén-dioxid kibocsátást mindenhol csökkentsük, kiemelve az önkormányzatok, közintézmények célterületét és minden olyan hatást, ami a klímaváltozást negatív irányba befolyásolja, csökkenteni tudjuk. Ez a projekt ezért is kiemelkedő: nem csak az energiahatékonyság racionalizálásában segít, de jelentősen segít a környezetvédelem területén is, és az energiamegtakarítás sem elhanyagolható egy felelősségteljesen gazdálkodó önkormányzat számára. A legjobb ugyanis az olyan kiadás, ami fel sem merül – amikor egy megújuló energiáról beszélünk, akkor erről van szó: kivált egy olyan, hagyományos energiafelhasználást, amit adott esetben ki kell termelni és plusz költséggel jár. Ezért is támogat a Fejér megyei önkormányzat minden olyan megújuló energiafelhasználást, ami a hagyományos értelemben vett energia megtermelését s annak felhasználását kiváltja – mondta az elnök, rámutatva arra is, hogy a TOP forrásaiból Gárdony eddig több mint 1,8 milliárd forint támogatásban részesült. Olyan fontos projektek tudtak megvalósulni ebből, mint például az agárdi településközpont, az új ipari park, a szociális alapszolgáltatás fejlesztése és a helyi foglalkoztatás elősegítése. – Mind olyan fontos célkitűzés, ami a helyben élők igényein alapul és az önkormányzat tudatos fejlesztési politikáját képviseli. Nem kell sokáig várni a folytatásra – tette hozzá a közgyűlés elnöke, kiemelve, hogy szerdán indították el hivatalosan az új ágazati programot, a TOP 2+ fejlesztéseit. A Szent István Területfejlesztési Program néven futó Fejér megyei pályázati lehetőség magában foglalja az összes ágazati fejlesztési programot, kiegészítő támogatásokat, s a 2021-2022-es időszakot átfogja a 108 település vonatkozásában. A TOP 1-hez visszatérve pedig elmondta: – A 2014-2020-as időszakban 32 milliárd forint forrás jutott Fejér megyébe, mostanra azonban már 49 milliárd forint kötelezettségvállalásnál járunk és bejelentettük a jó hírt: megkaptuk azt a másfél milliárd forintos útfejlesztési plusz forrásigényt is, melyet utólag fogalmaztunk meg. Ez a gárdonyiak számára is nagy öröm lehet, hiszen ez az útfejlesztés nagyságrendileg 600 millió forintból a Pákozd és Dinnyés közötti teljes úthálózat felújítását tartalmazza. A csütörtökön elindult új fejlesztési program pedig alapból 67 milliárd fejlesztési csomaggal indul. Nagyon szép lehetőségek állnak tehát a települések számára nyitva, tartalmas fejlesztési ciklus előtt állunk tehát.