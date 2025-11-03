november 3., hétfő

Szirénázó autók

1 órája

Súlyos baleset Vál és Kajászó között: lezárták az utat

Címkék#áramtalanítás#baleset#rendőrség#mentő

Az őszi szünet utáni első nap reggele súlyos közlekedési balesettel indult a 8111-es úton, Vál és Kajászó között. A csúszós útviszonyok miatt három személyautó és egy kisteherautó ütközött. A baleset következtében az egyik jármű felborult.

Feol.hu

​A baleset a 8111-es út 7-es kilométerszelvényénél történt. A váli önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentést és az autók áramtalanítását. A mentési munkálatok és a felborult jármű miatt a rendőrség teljesen lezárta az érintett útszakaszt. ​A hatóságok kérik a sofőröket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és kerüljék el a 8111-es utat a térségben. Mentő, rendőrség is a helyszínre sietett, amint többet tudunk közölni fogjuk.

Rendőrség, baleset
Rendőrség zárta le a 8111-es baleset miatt.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Több baleset is történt a napokban, részletek itt!

 

