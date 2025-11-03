Súlyos baleset Vál és Kajászó között: lezárták az utat

​A baleset a 8111-es út 7-es kilométerszelvényénél történt. A váli önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentést és az autók áramtalanítását. A mentési munkálatok és a felborult jármű miatt a rendőrség teljesen lezárta az érintett útszakaszt. ​A hatóságok kérik a sofőröket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és kerüljék el a 8111-es utat a térségben. Mentő, rendőrség is a helyszínre sietett, amint többet tudunk közölni fogjuk.

Rendőrség zárta le a 8111-es baleset miatt.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

