Ekkor lehet vége a rémálomnak az autópályán! (videó)
A magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése kulcsfontosságú, nem csak a közlekedés, de Magyarország gazdasági versenyképessége szempontjából is. Ennek okán az M1-es autópálya bővítése az egyik legjelentősebb aktuális beruházás, amelynek célja a megnövekedett forgalom kezelése és a biztonság javítása Budapest és a nyugati országrész között.
Miközben új gyorsforgalmi út (M200-as - összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében) tervezése és lakossági tájékoztatása zajlik, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakaszainak kivitelezése már javában tart. A beruházás a régiónkban az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) közlése szerint az M0-ás körgyűrű és a Concó pihenőhely (Bábolna térsége) közötti szakaszt érinti. A fejlesztés során az autópálya több ütemben, irányonként három sávossá bővül.
M1-es autópálya intelligens sávokkal
A háromsávosítás mellett az autópálya kiegészül oldalanként 1-1 úgynevezett intelligens leállósávval (ITS). Ez a modern megoldás lehetővé teszi, hogy a forgalom függvényében dinamikusan lehessen felhasználni a leállósávot forgalmi sávként, ezáltal növelve a kapacitást csúcsidőben, miközben fenntartja a biztonságot, amire szükség is van, hiszen a megnövekedett forgalom miatt az elmúlt évtizedekben az M1-es autópálya Magyarország egyik halálútjává vált. A KSH hivatalos baleseti adatai szerint, 2024-ben a 4-es főút után – ahol 167 baleset történt –, az M1-es autópálya követte 149 balesettel. Sajnos az elmúlt napok és hetek is bizonyítják nagy szükség van a fejlesztésre.
A bővítés ütemezése: mikorra lehet kész?
A közlekedők számára a legfontosabb kérdés, hogy mikor ér véget a kivitelezéssel járó kellemetlenség. A teljes bővítés elkészülte több fázisban várható, de a munkálatok idején végig biztosított a 2x2 sávos közlekedés, ami kulcsfontosságú a tranzitforgalom fenntartása érdekében.
Az MKIF által közölt várható befejezési dátumok a következők:
- I. ütem (M0–Bicske, 16–39. km): Az elkészülés várható időpontja: 2028. augusztus 31.
- II. ütem (Bicske–Concó pihenőhely, 39–94. km): A teljes szakasz átalakítása 2029. augusztus 31-ig készül el.
A fentiek alapján a teljes, közel 78 kilométeres, kiszélesített szakaszon várhatóan 2029 nyarán szűnhet meg a korlátozásokkal járó közlekedési rend.
Aktuális helyzet: Hol járunk most?
A főpályát érintő sávelhúzások, sebességkorlátozások és terelések mellett a munkálatok egy része része a pályán kívül, illetve a felüljárókon zajlik. A bővítendő 78 kilométeres szakaszon összesen 72 híd és felüljáró kerül át- vagy újjáépítésre. A hidak esetében a helyszínre érkező elemeket hegesztés után szigorú, roncsolásmentes vizsgálatoknak, többek között ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetik alá. Ezt követően következhet a beemelés, amelyet az MKIF tájékoztatása szerint a következő hetekben éjszakai munkavégzés során fognak elvégezni.
Az MKIF azt is közölte, hogy Arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen munkafolyamatok révén jutunk el az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített pályához és mi az a 2+1+1-es terelés, az alábbi animáció nyújt segítséget:
Vigyázzunk egymásra!
