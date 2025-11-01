november 1., szombat

Marianna névnap

13°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kapaszkodjon!

1 órája

Ekkor lehet vége a rémálomnak az autópályán! (videó)

Címkék#autópálya-matrica#baleset#mkif#Bicske#Székesfehérvár#KSH#híd#M1-es autópálya

​A magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése kulcsfontosságú, nem csak a közlekedés, de Magyarország gazdasági versenyképessége szempontjából is. Ennek okán az M1-es autópálya bővítése az egyik legjelentősebb aktuális beruházás, amelynek célja a megnövekedett forgalom kezelése és a biztonság javítása Budapest és a nyugati országrész között.

Feol.hu

Miközben új gyorsforgalmi út (M200-as - összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében) tervezése és lakossági tájékoztatása zajlik, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakaszainak kivitelezése már javában tart. ​A beruházás a régiónkban az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) közlése szerint az M0-ás körgyűrű és a Concó pihenőhely (Bábolna térsége) közötti szakaszt érinti. A fejlesztés során az autópálya több ütemben, irányonként három sávossá bővül. 

Kapaszkodjon! Mutatjuk a pontos dátumokat, éjszakai munkavégzés, lezárások az M1-es autópályán! Érdemes képbe kerülni!
Kapaszkodjon! Mutatjuk a pontos dátumokat az M1-es autópályával kapcsolatban. Sajnos a dugók, balesetek mindennaposak.
Fotó: M1-M7 autópálya figyelő


M1-es autópálya intelligens sávokkal

A háromsávosítás mellett ​az autópálya kiegészül oldalanként 1-1 úgynevezett intelligens leállósávval (ITS). Ez a modern megoldás lehetővé teszi, hogy a forgalom függvényében dinamikusan lehessen felhasználni a leállósávot forgalmi sávként, ezáltal növelve a kapacitást csúcsidőben, miközben fenntartja a biztonságot, amire szükség is van, hiszen a megnövekedett forgalom miatt az elmúlt évtizedekben az M1-es autópálya Magyarország egyik halálútjává vált. A KSH hivatalos baleseti adatai szerint, 2024-ben a 4-es főút után – ahol 167 baleset történt –, az M1-es autópálya követte 149 balesettel. Sajnos az elmúlt napok és hetek is bizonyítják nagy szükség van a fejlesztésre.

A bővítés ütemezése: mikorra lehet kész?

​A közlekedők számára a legfontosabb kérdés, hogy mikor ér véget a kivitelezéssel járó kellemetlenség. A teljes bővítés elkészülte több fázisban várható, de a munkálatok idején végig biztosított a 2x2 sávos közlekedés, ami kulcsfontosságú a tranzitforgalom fenntartása érdekében.

Az MKIF által közölt várható befejezési dátumok a következők:

  • ​I. ütem (M0–Bicske, 16–39. km): Az elkészülés várható időpontja: 2028. augusztus 31.
  • ​II. ütem (Bicske–Concó pihenőhely, 39–94. km): A teljes szakasz átalakítása 2029. augusztus 31-ig készül el.

A fentiek alapján a teljes, közel 78 kilométeres, kiszélesített szakaszon várhatóan 2029 nyarán szűnhet meg a korlátozásokkal járó közlekedési rend.

Kapaszkodjon! Mutatjuk a pontos dátumokat, éjszakai munkavégzés, lezárások az M1-es autópályán! Érdemes képbe kerülni!
M1 bővítési napló: a főpálya munkálatai mellett a hidak átépítése is javában zajlik.
Fotó: MKIF

​Aktuális helyzet: Hol járunk most?

​A főpályát érintő sávelhúzások, sebességkorlátozások és terelések mellett a munkálatok egy része része a pályán kívül, illetve a felüljárókon zajlik. A bővítendő 78 kilométeres szakaszon összesen 72 híd és felüljáró kerül át- vagy újjáépítésre. A hidak esetében a helyszínre érkező elemeket hegesztés után szigorú, roncsolásmentes vizsgálatoknak, többek között ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetik alá. Ezt követően következhet a beemelés, amelyet az MKIF tájékoztatása szerint a következő hetekben éjszakai munkavégzés során fognak elvégezni.

Az MKIF azt is közölte, hogy Arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen munkafolyamatok révén jutunk el az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített pályához és mi az a 2+1+1-es terelés, az alábbi animáció nyújt segítséget: 

Jön az olcsó autópálya-matrica

Ne feledjék! Kedvezményes autópálya-matrica jár a jövő évtől azoknak a személyautósoknak, akik Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élnek. További részletek ITT!

Vigyázzunk egymásra!

Mindenszentek, Halottak napja - Sokan kelnek útra ezen a hétvégén is, hogy elhunyt szeretteikre emlékezhessenek. 

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu