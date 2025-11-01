Ekkor lehet vége a rémálomnak az autópályán! (videó)

Miközben új gyorsforgalmi út (M200-as - összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében) tervezése és lakossági tájékoztatása zajlik, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakaszainak kivitelezése már javában tart. ​A beruházás a régiónkban az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) közlése szerint az M0-ás körgyűrű és a Concó pihenőhely (Bábolna térsége) közötti szakaszt érinti. A fejlesztés során az autópálya több ütemben, irányonként három sávossá bővül.

Kapaszkodjon! Mutatjuk a pontos dátumokat az M1-es autópályával kapcsolatban. Sajnos a dugók, balesetek mindennaposak.

Fotó: M1-M7 autópálya figyelő



M1-es autópálya intelligens sávokkal

A háromsávosítás mellett ​az autópálya kiegészül oldalanként 1-1 úgynevezett intelligens leállósávval (ITS). Ez a modern megoldás lehetővé teszi, hogy a forgalom függvényében dinamikusan lehessen felhasználni a leállósávot forgalmi sávként, ezáltal növelve a kapacitást csúcsidőben, miközben fenntartja a biztonságot, amire szükség is van, hiszen a megnövekedett forgalom miatt az elmúlt évtizedekben az M1-es autópálya Magyarország egyik halálútjává vált. A KSH hivatalos baleseti adatai szerint, 2024-ben a 4-es főút után – ahol 167 baleset történt –, az M1-es autópálya követte 149 balesettel. Sajnos az elmúlt napok és hetek is bizonyítják nagy szükség van a fejlesztésre.