Nem volt menekvés

37 perce

Bújócskát játszott a rendőrökkel az enyingi körözött, vesztett (videó)

Érdekes rejtekhelyet választott magának a Fejér vármegyei „kaméleon". A Székesfehérvári Törvényszék által körözött férfi – több réteg lepedőbe csavarta magát, ám a nyomozókat nem sikerült átvernie.

Feol.hu

Október 30-án este a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai házkutatást tartottak az enyingi ingatlanban a körözött férfit keresve, aki már jó ideje próbált elrejtőzni a hatóságok elől,  most azonban nem járt sikerrel. A börtönbüntetés elől menekülő Fejér vármegyei „kaméleon" észlelve a rendőrség munkatársait a lakásának ajtaja előtt, úgy döntött, lepedőbe csavarva, betakarózva próbál elbújni. A férfire persze hamar rátaláltak az ingatlanban kutakodó rendőrök, akik nem voltak restek kiposztolni közösségi oldalukra a nem mindennapi esetet.

Videón a kabaréba illő eset, ahogy az enyingi körözött férfi próbált elrejtőzni a rendőrség munkatársai elől.
Kattant a bilincs az enyingi körözött férfi kezén, aki furcsa módját választotta az elrejtőzésnek.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A körözött férfi kábítószert is tartott!

A 41 éves bűnözőnél kábítószergyanús anyagot is találtak. A rendőrök a Székesfehérvári Törvényszék által körözött férfit előállították, majd jogerős büntetése letöltésére a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. 

