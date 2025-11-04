Bújócskát játszott a rendőrökkel az enyingi körözött, vesztett (videó)

Október 30-án este a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai házkutatást tartottak az enyingi ingatlanban a körözött férfit keresve, aki már jó ideje próbált elrejtőzni a hatóságok elől, most azonban nem járt sikerrel. A börtönbüntetés elől menekülő Fejér vármegyei „kaméleon" észlelve a rendőrség munkatársait a lakásának ajtaja előtt, úgy döntött, lepedőbe csavarva, betakarózva próbál elbújni. A férfire persze hamar rátaláltak az ingatlanban kutakodó rendőrök, akik nem voltak restek kiposztolni közösségi oldalukra a nem mindennapi esetet.

Kattant a bilincs az enyingi körözött férfi kezén, aki furcsa módját választotta az elrejtőzésnek.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A körözött férfi kábítószert is tartott!

A 41 éves bűnözőnél kábítószergyanús anyagot is találtak. A rendőrök a Székesfehérvári Törvényszék által körözött férfit előállították, majd jogerős büntetése letöltésére a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.