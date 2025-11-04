1 órája
Bújócskát játszott a rendőrökkel az enyingi körözött, vesztett (videó)
Érdekes rejtekhelyet választott magának a Fejér vármegyei „kaméleon". A Székesfehérvári Törvényszék által körözött férfi – több réteg lepedőbe csavarta magát, ám a nyomozókat nem sikerült átvernie.
Október 30-án este a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai házkutatást tartottak az enyingi ingatlanban a körözött férfit keresve, aki már jó ideje próbált elrejtőzni a hatóságok elől, most azonban nem járt sikerrel. A börtönbüntetés elől menekülő Fejér vármegyei „kaméleon" észlelve a rendőrség munkatársait a lakásának ajtaja előtt, úgy döntött, lepedőbe csavarva, betakarózva próbál elbújni. A férfire persze hamar rátaláltak az ingatlanban kutakodó rendőrök, akik nem voltak restek kiposztolni közösségi oldalukra a nem mindennapi esetet.
A körözött férfi kábítószert is tartott!
A 41 éves bűnözőnél kábítószergyanús anyagot is találtak. A rendőrök a Székesfehérvári Törvényszék által körözött férfit előállították, majd jogerős büntetése letöltésére a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.
Nagy fogás: körözött férfit csípett nyakon a rendőrség Székesfehérváron
