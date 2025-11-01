november 1., szombat

Marianna névnap

Megszólalt a kutató-mentő

1 órája

Drámai fordulat Kaszás Nikolett ügyében (videó)

Címkék#Budapest#Kaszás Nikolett#eltűnt#túrázó#rendőrség#holttest#tragédia#öngyilkosság#Pilis#lakás

Ezúttal a fagyálló és az üzenetek rejtélye került terítékre egy olyan ügyben, amely az egész országot sokkolta. Kaszás Nikolett tragédiája megrázta a közvéleményt, újabb információk kerültek napvilágra.

Feol.hu
Drámai fordulat Kaszás Nikolett ügyében (videó)

Drámai: Egy egész országot megrázott Kaszás Nikolett tragédiája.

Fotó: Rendőrség/Facebook

Mint ismert, a fiatal nő, Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni budapesti lakásából a Pilisbe, de többé nem tért haza, majd egy nagyszabású keresést követően szeptember 28-án megtalálták a lány holttestét a Pilisben.

Megdöbbentő részletek Kaszás Nikolett tragédiájáról! Kiderült többek között az is, mi nehezítette a keresést és a nyomozást.
Szeptember 28-n találták meg a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét.
Fotó: police.hu

​A tragikus esettel kapcsolatban több feltételezés is megjelent. Felvetődött, hogy a végzetes lépés mögött korábbi családi tragédia állhatott: Kaszás Nikolett édesapja szintén önkezével vetett véget életének, ami inspiráló tényező lehetett a lány döntésében. A Bors arról írt szombat reggeli cikkében, hogy Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el, melynek eszköze fagyálló volt, amit a holttest mellett találtak. A fiatal lányt családja mellett munkahelye és tánccsoportja is gyászolja.  

Kaszás Nikolett: kiderült az üzenetek rejtélye

​A nagyszabású kutatási folyamatot a Ripost egyik műsora is feldolgozta. A Trendezői változat című műsorban Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató-Mentőszolgálat vezetője volt pénteken a vendég, aki tisztázta az eltűnés idején az üzenetváltások körül kialakult rejtélyt.

​A szakember elmondta, hogy a keresés kezdeti napjaiban egy „adatvesztési anomália” nehezítette a munkát. Ez a jelenség a mobiltelefon és a szolgáltatói torony közötti kommunikációban jött létre- Ez a tényező is hozzájárult a kezdeti bizonytalansághoz az adatok értelmezésében.

További részletek ITT!

