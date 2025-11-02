Székesfehérvári riadó a gyász árnyékában (helyszíni fotók)

Nem indult jól a hét. ​Hétfőn a 8-as főúton történt baleset okozott riadalmat, ahol a Veszprémből Székesfehérvár felé vezető szakaszon egy kamion pótkocsija és vontatója is az oldalára dőlt. A FEOL-nak nyilatkozó szemtanú szerint valószínűleg erős széllökés okozta a súlyos balesetet, melynek következtében a sofőrt kórházba kellett szállítani.

A megemlékezés és a gyász hetében is volt dolguk a tűzoltóknak. A hétfő sem indult jól a 81-es főúton.

Fotó: Olvasó

A műszaki mentés speciális daruval órákig tartott, ami miatt útzárat rendelt a rendőrség. Közben a Martonvásári ÖTE is megfeszített tempóban dolgozott: az M7-es autópályán történt balesetek, viharkárok és egy hősies életmentés is kijutott a vidéki lánglovagoknak.