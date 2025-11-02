november 2., vasárnap

Székesfehérvári riadó a gyász árnyékában (helyszíni fotók)

Halálos kimenetelű statisztikák, sürgős riasztások és rejtélyes eltűnések borzolták a kedélyeket Fejér vármegyében. A balesetek sűrűsége, a Mindenszentek és a Halottak napja ismét rávilágítottak az emberi élet törékenységére. A gyász és a megemlékezés szellemében teltek az elmúlt napok.

Feol.hu
Székesfehérvári riadó a gyász árnyékában (helyszíni fotók)

Illusztráció: Súlyos közlekedési balesetek az utakon.

Fotó: Kékfény/Illusztráció

Nem indult jól a hét. ​Hétfőn a 8-as főúton történt baleset okozott riadalmat, ahol a Veszprémből Székesfehérvár felé vezető szakaszon egy kamion pótkocsija és vontatója is az oldalára dőlt. A FEOL-nak nyilatkozó szemtanú szerint valószínűleg erős széllökés okozta a súlyos balesetet, melynek következtében a sofőrt kórházba kellett szállítani. 

Halálos kimenetelű statisztikák, sürgős riasztások és rejtélyes eltűnések borzolták a kedélyeket a gyász árnyékában. A rendőrség a lakossághoz fordult.
A megemlékezés és a gyász hetében is volt dolguk a tűzoltóknak. A hétfő sem indult jól a 81-es főúton.
Fotó: Olvasó

A műszaki mentés speciális daruval órákig tartott, ami miatt útzárat rendelt a rendőrség. Közben a Martonvásári ÖTE is megfeszített tempóban dolgozott: az M7-es autópályán történt balesetek, viharkárok és egy hősies életmentés is kijutott a vidéki lánglovagoknak.

Gyász és megemlékezés az emlékműnél

A Fejér Megyei Közúti Baleseti Emlékhelyen tartott eseményen Illés Mihály r. alezredes, a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára lesújtó adatokat közölt a FEOL kérésére. Kiemelte, hogy a 2025-ös év első kilenc hónapjában 16 halálos baleset történt a vármegye útjain. A titkár az 1977. április 30-i tragédia helyszínén hívta fel a figyelmet az emberi felelőtlenségre, ahol egy ittas sofőr által okozott balesetben négy fiatal diáklány vesztette életét – emlékeztetve mindenkit arra, hogy a gyász elkerülhető.

Egymást érték a balesetek​

​A hét második felét és a hétvégét is további balesetek jellemezték, miközben elindult a temetőjárat is Mindenszentek és a Halottak napja miatt. Csütörtökön az M1-es autópályán több jármű – kisbusz, pick-up, személyautó – rohant egymásba, szerencsére személyi sérülés nélkül. A 7-es főúton, Székesfehérvár térségében azonban három könnyebb sérültet, köztük két fiatalt szállítottak kórházba. A hétvégén Csákberény külterületén, a 8126-os úti körforgalomnál négy jármű – három autó és egy motoros – volt érintett egy balesetben, melynek során egy fiatal férfi szerencsés módon könnyebb sérülésekkel megúszta. Őt a mentő kórházba szállította.

Rejtélyes eltűnések Székesfehérváron

​A közlekedési aggodalmak mellett három eltűnés miatt is körözést adott ki a rendőrség: Sebők Zoltán székesfehérvári édesapa, a 11 éves Lakatos Jázmin és Nagy Noémi családjaik aggódnak. A rendőrség kéri, hogy aki segíteni tud az eltűnések ügyében, hívja a 112-es segélyhívót.

 

