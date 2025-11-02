Figyelem! Fehérvári tinilány tűnt el Mindenszentek napján – részletek

Újabb rejtélyes eltűnés tartja izgalomban Székesfehérvárt. A rendőrség közlése szerint nyomtalanul eltűnt egy 15 éves tinilány Székesfehérvárról november 1-jén, Mindenszentek napján. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik Nagy Noémit. A körözést a Székesfehérvári Rendőrkapitányság rendelte el.

Eltűnt Nagy Noémi, a rendőrség a lakossághoz fordult

Fotó: police.hu

Újabb eltűnt Székesfehérváron

Miközben a Nagy Noémi eltűnt lányért aggódik családja, a rendőrség másik kettő ügyben is kérik a lakosság közreműködését. Aki az eltűnt székesfehérvári édesapa, Sebők Zoltán, vagy az angyalarcú Lakatos Jázmin Máriáról bármilyen információval rendelkezik, vagy tudja, hol tartózkodhatnak, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Kérjük, segítsen, hogy mindhárom eltűnt biztonságban hazatérhessen.