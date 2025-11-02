november 2., vasárnap

Achilles névnap

18°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtély

3 órája

Figyelem! Fehérvári tinilány tűnt el Mindenszentek napján – részletek

Címkék#segélyhívók#112#segítség#rendőrség#tinilány#eltűnés#Nagy Noémi#Székesfehérvári Rendőrkapitányság#körözés

Látta? Azonnal értesítse a rendőrséget! Az eltűnt tininek Székesfehérváron veszett nyoma.

Feol.hu

Újabb rejtélyes eltűnés tartja izgalomban Székesfehérvárt. A rendőrség közlése szerint nyomtalanul eltűnt egy 15 éves tinilány Székesfehérvárról november 1-jén, Mindenszentek napján. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik Nagy Noémit. A körözést a Székesfehérvári Rendőrkapitányság rendelte el.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a rejtélyek megoldásához, ugyanis napokban több bejelentés is történt. Az eltűnt tininek Székesfehérváron veszett nyoma!
Eltűnt Nagy Noémi, a rendőrség a lakossághoz fordult
Fotó: police.hu

Újabb eltűnt Székesfehérváron

Miközben a Nagy Noémi eltűnt lányért aggódik családja, a rendőrség másik kettő ügyben is kérik a lakosság közreműködését. Aki az eltűnt székesfehérvári édesapa, Sebők Zoltán, vagy az angyalarcú Lakatos Jázmin Máriáról bármilyen információval rendelkezik, vagy tudja, hol tartózkodhatnak, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Kérjük, segítsen, hogy mindhárom eltűnt biztonságban hazatérhessen.

Google News

 A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu