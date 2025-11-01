1 órája
Látta? Ő az az angyalarcú lány, aki eltűnt, segítsen!
Elképesztő! Eltűnt kislányt keresnek: a rendőrség a lakosság segítségét kéri!
Lakatos Jázmin Mária, egy 11 éves kislány eltűnt, a Bicske Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi. A fiatalt október 25-én látták utoljára, azóta a rendőrség körözést adott ki. A kék szemű, szőkésbarna hajú lány Budapesten született.
Két eltűnt: Jázmint és Zoltánt keresik!
Miközben a székesfehérvári Sebők Zoltán eltűnt édesapáért aggódik családja, a rendőrség két különböző ügyben is kéri az emberek közreműködését. Az eltűnt személyek megtalálásában minden információ életmentő lehet. Aki Lakatos Jázmin Máriával vagy Zoltánnal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, vagy tudja, hol tartózkodhatnak, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Kérjük, segítsen, hogy mindkét eltűnt biztonságban hazatérhessen.
Dráma Székesfehérváron: Eltűnt édesapát keresnek, segítsen!
