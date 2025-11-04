november 4., kedd

Eltűnések

2 órája

Újabb fiatalnak veszett nyoma, ezúttal egy 13 éves kisfiút keres mindenki

Címkék#fiú#eltűnt#rendőrség#kisfiú

A napokban több fiatal eltűnéséről is szóltak a hírek. Ezúttal egy eltűnt kisfiú ügyében rendelt el körözést a rendőrség, miután november 3 óta nincs hír felőle.

Feol.hu

A dunaújvárosi rendőrség közlése szerint a mindössze 13 éves Dudás Krisztián Rikárdó november 3-án tűnt el, és azóta nem adott életjelet magáról. A fiú Tatabányán született, de eltűnésének idején Dunaújváros területén tartózkodhatott. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, és minden, az eltűnt kisfiúval kapcsolatos bejelentést kiemelten kezelnek.

Eltűnt kisfiú
Eltűnt kisfiú miatt adtak ki körözést
Forrás: duol.hu

Az eltűnt kisfiú személyleírása

A duol beszámolója alapján a keresett gyermek 151–155 centiméter magas, vékony testalkatú, körülbelül 41–50 kilogramm. Barna szeme, rövid barna haja van, eltűnésekor fekete nadrágot, fekete cipőt és sötét kabátot viselt.

