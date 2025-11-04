1 órája
Nyomtalanul tűnt el a fehérvári családapa – a kamerafelvételek segíthetnek (térkép)
Dráma történt Székesfehérváron a napokban: az 51 éves Sebők Zoltán ugyanis nyomtalanul eltűnt, családja pedig azóta is kétségbeesetten keresi. A reményt nem adják fel, az előkerült kamerafelvételek alapján most új információkat közöltek, ami segíthet az eltűnt édesapa kutatásában.
Felismeri? Sebők Zoltánt keresik Székesfehérváron. Segítsen, ha látta!
Fotó: A család
Ahogy korábban megírtuk, a székesfehérvári férfi október 28-án dél körül még a Palotai úti Sparban vásárolt, majd hirtelen nyoma veszett. A család kiemelte, hogy a közterület-felügyelet kameráinak felvételeit a rendőrséggel megnézve kiderült, hogy eltűnésekor fehér Adidas cipő, fekete tréningnadrág, piros melegítőfelső, fekete kabát és fekete baseball sapka volt rajta. A nyakában bőrnyaklánc lóg jegygyűrűvel. A felvételek alapján kiderült az is, hogy az eltűnt édesapa a ligetsori otthonukból indult el, majd balra fordulva a Kereszttöltés útig elhaladt, szintén balra fordult, átment a túloldalra és a Gaja-patak mellett folytatta útját.
Látta? Segítsen az eltűnt édesapa megtalálásában!
Eltűnésével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, hogy azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot, vagy tárcsázzák a +36 70 549 2855, +36 70 501 6148-as telefonszámot.
