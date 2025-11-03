35 perce
Friss! Tömegkarambol Fejérben: Útlezárás és felborult jármű (fotó)
Tömegkarambol történt a 8111-es úton, Vál és Kajászó között. Úgy tudjuk, hogy a hatalmas baleset 7-es kilométerszelvényénél, az Aligvári dűlő buszmegálló közelében történt, ahol három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, melynek következtében az egyik jármű felborult.
Teljesen lezárták a Vál és Kajászó közötti 8111-es utat, a polgárőrök irányítják a forgalmat, a járatos busz sem mehetett tovább.
Fotó: KZ
Ahogy a FEOL megírta baleset miatt a Vál és Kajászó közötti szakasz teljesen le van zárva. Az autósok elterelésére a polgárőrök azonnal megkezdték a forgalom irányítását, a járműveket a Szent Mihály majornál a murvás útra terelik. Kérjük, fokozott figyelemmel kövessék a jelzéseket és válasszanak alternatív útvonalat. A Volán járatos buszt sem engedték tovább.
Helyszíni információk szerint a balesethez mentőegységek is érkeztek, több sérültet kellett kórházba szállítani. A sérültek számával és állapotával kapcsolatban felkerestük a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot. Amint érkezik hivatalos megerősítés a személyi sérülések pontos tisztázására, azonnal frissítjük cikkünket.
