Baleset

35 perce

Friss! Tömegkarambol Fejérben: Útlezárás és felborult jármű (fotó)

Címkék#baleset#kórház#Kajászó#Aligvári dűlő#Szent Mihály major#buszmegálló#lezárás#polgárőr#Vál#mentő

Tömegkarambol történt a 8111-es úton, Vál és Kajászó között. Úgy tudjuk, hogy a hatalmas baleset 7-es kilométerszelvényénél, az Aligvári dűlő buszmegálló közelében történt, ahol három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, melynek következtében az egyik jármű felborult.

Feol.hu
Friss! Tömegkarambol Fejérben: Útlezárás és felborult jármű (fotó)

Teljesen lezárták a Vál és Kajászó közötti 8111-es utat, a polgárőrök irányítják a forgalmat, a járatos busz sem mehetett tovább.

Fotó: KZ

​Ahogy a FEOL megírta baleset miatt a Vál és Kajászó közötti szakasz teljesen le van zárva. Az autósok elterelésére a polgárőrök azonnal megkezdték a forgalom irányítását, a járműveket a Szent Mihály majornál a murvás útra terelik. Kérjük, fokozott figyelemmel kövessék a jelzéseket és válasszanak alternatív útvonalat. A Volán járatos buszt sem engedték tovább.

Tömegkarambol történt a 8111-es úton, Vál és Kajászó között. Úgy tudjuk, a hatalmas baleset az Aligvári dűlő buszmegálló közelében történt.
A hatalmas baleset miatt az autósokat a Szent Mihály Majornál lévő murvásra terelik.
Fotó: KZ

​Helyszíni információk szerint a balesethez mentőegységek is érkeztek, több sérültet kellett kórházba szállítani. A sérültek számával és állapotával kapcsolatban felkerestük a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot. Amint érkezik hivatalos megerősítés a személyi sérülések pontos tisztázására, azonnal frissítjük cikkünket.

Több baleset történt a napokban, óvatosan az esős időben!

 

