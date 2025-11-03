Friss! Tömegkarambol Fejérben: Útlezárás és felborult jármű (fotó)

​Ahogy a FEOL megírta baleset miatt a Vál és Kajászó közötti szakasz teljesen le van zárva. Az autósok elterelésére a polgárőrök azonnal megkezdték a forgalom irányítását, a járműveket a Szent Mihály majornál a murvás útra terelik. Kérjük, fokozott figyelemmel kövessék a jelzéseket és válasszanak alternatív útvonalat. A Volán járatos buszt sem engedték tovább.

A hatalmas baleset miatt az autósokat a Szent Mihály Majornál lévő murvásra terelik.

Fotó: KZ

​Helyszíni információk szerint a balesethez mentőegységek is érkeztek, több sérültet kellett kórházba szállítani. A sérültek számával és állapotával kapcsolatban felkerestük a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot. Amint érkezik hivatalos megerősítés a személyi sérülések pontos tisztázására, azonnal frissítjük cikkünket.

Több baleset történt a napokban, óvatosan az esős időben!