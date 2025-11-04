1 órája
Méregdrága luxusautó is összetört a tömegbalesetben (helyszíni fotók)
Órákra megbénult a forgalom hétfő reggel Vál és Kajászó között, miután több autó is ütközött a 8111-es úton. A tömegbalesetről felkavaró fotók készültek, amelyet a Váli Önkormányzati Tűzoltóság osztott meg.
Bár tragédia szerencsére nem történt – három férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba –, az anyagi kár jelentősnek mondható. Öt jármű – négy személyautó és egy tehergépkocsi – volt érintett abban az ötös karambolban, amely Vál és Kajászó között, az Aligvári dűlő buszmegálló közelében történt. A balesetben összetört autók között egy Porsche Panamera luxusautót is találunk, kitört a kereke.
Hogyan történt a baleset?
Ezzel kapcsolatban felkerestük a Fejér vármegyei rendőrséget is, akik válaszukban arról tájékoztattak, hogy hivatalos vizsgálatot indítottak a karambol körülményeinek teljes tisztázására. Mutatjuk a Váli Önkormányzati Tűzoltóság által megosztott fotókat.
Tömegkarambol Vál és Kajászó közöttFotók: Váli Önkormányzati Tűzoltóság
A rendőrség is vizsgálódik a reggeli tömegbaleset ügyében (helyszíni fotók)
