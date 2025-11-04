Méregdrága luxusautó is összetört a tömegbalesetben (helyszíni fotók)

Bár tragédia szerencsére nem történt – három férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba –, az anyagi kár jelentősnek mondható. Öt jármű – négy személyautó és egy tehergépkocsi – volt érintett abban az ötös karambolban, amely Vál és Kajászó között, az Aligvári dűlő buszmegálló közelében történt. A balesetben összetört autók között egy Porsche Panamera luxusautót is találunk, kitört a kereke.

Órákra megbénult a forgalom a tömegbaleset miatt.

Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

Hogyan történt a baleset?

Ezzel kapcsolatban felkerestük a Fejér vármegyei rendőrséget is, akik válaszukban arról tájékoztattak, hogy hivatalos vizsgálatot indítottak a karambol körülményeinek teljes tisztázására. Mutatjuk a Váli Önkormányzati Tűzoltóság által megosztott fotókat.

