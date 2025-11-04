november 4., kedd

Ijesztő pillanatok

1 órája

Méregdrága luxusautó is összetört a tömegbalesetben (helyszíni fotók)

Címkék#kórház#Kajászó#Porsche Panamera#tűzoltó#tehergépkocsi#rendőrség#luxusautó#tömegbaleset#mentő#tragédia

Órákra megbénult a forgalom hétfő reggel Vál és Kajászó között, miután több autó is ütközött a 8111-es úton. A tömegbalesetről felkavaró fotók készültek, amelyet a Váli Önkormányzati Tűzoltóság osztott meg.

Feol.hu

Bár tragédia szerencsére nem történt – három férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba –, az anyagi kár jelentősnek mondható. Öt jármű – négy személyautó és egy tehergépkocsi – volt érintett abban az ötös karambolban, amely Vál és Kajászó között, az Aligvári dűlő buszmegálló közelében történt. A balesetben összetört autók között egy Porsche Panamera luxusautót is találunk, kitört a kereke.

Órákra megbénult a forgalom, miután több autó is ütközött a 8111-es úton Vál és Kajászó között. Az anyagi kár jelentős, a mentőt is riasztottak a balesethez.
Órákra megbénult a forgalom a tömegbaleset miatt.
Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

Hogyan történt a baleset?

Ezzel kapcsolatban felkerestük a Fejér vármegyei rendőrséget is, akik válaszukban arról tájékoztattak, hogy hivatalos vizsgálatot indítottak a karambol körülményeinek teljes tisztázására. Mutatjuk a  Váli Önkormányzati Tűzoltóság által megosztott fotókat.

(Galéria a képre kattintva!)

Tömegkarambol Vál és Kajászó között

Fotók: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

