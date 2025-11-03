Kiderült! Ezért szirénáztak a mentők Fehérvár közelében!

​Jó hírek érkeztek! Három személyt szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel abból a Székesfehérvár mellett történt baleset helyszínéről, amely a 81-es főút 9-es és 10-es kilométerszelvénye között történt a reggeli órákban.

A 81-es főúton történt balesethez kaptak riasztást a mentők.

Fotó: OMSZ/Illusztráció

​Információink szerint három gépkocsi ütközött össze. A baleset helyszínére a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést és az érintett járművek áramtalanítását. A katasztrófavédelem közlése szerint a balesetben mindössze a járművek vezetői utaztak. ​A mentőszolgálat megerősítette a FEOL megkeresésére, hogy a helyszínről három férfit szállítottak a közeli kórházba. A sérültek állapota nem súlyos, könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Rendőrségi vizsgálat a 8111-es baleset ügyében

A Vál és Kajászó között történt balesetben Öt jármű – négy személyautó és egy tehergépkocsi – volt érintett. Szerencsére senki sem sérült meg komolyabban, de a körülmények tisztázása végett a rendőrség a FEOL megkeresésére megerősítette vizsgálatot indított.