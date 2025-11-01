november 1., szombat

Frissítve: Szirénázó autók

1 órája

Nagy a baj? Csúnya motoros baleset a körforgalom közelében! (helyszíni fotó, videó)

Négy jármű ütközött Csákberény közelében. A balesetben három személyautó és egy motoros karambolozott. A jelentések szerint jelentős forgalmi akadály alakult ki a 8126-os úton.

Feol.hu

​Súlyos közlekedési baleset történt a Fejér vármegyei Csákberény külterületén, a 8126-os út 7-es kilométere környékén található körforgalomnál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesetben összesen négy jármű – három autó és egy motoros – volt érintett.

Több egységet riasztottak a motoros balesethez Csákberény külterületéhez, a gánti körforgalomhoz. Jelentős a forgalomkorlátozás!
Több egységet riasztottak a motoros balesethez, ami Csákberény külterületéhez, a gánti körforgalom közelébe
Fotó: Olvasó

​A baleset miatt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentést a helyszínen. A baleset helyszínén a tűzoltók mellett a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is dolgoznak. ​A helyszínelés és a mentés idejére az érintett útszakaszon forgalomkorlátozást vezettek be, jelenleg a forgalom egy sávon halad.

Frissítés: reagált a mentőszolgálat a balesetre

A helyszínről egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

 

