2 órája
Nagy a baj? Csúnya motoros baleset a körforgalom közelében! (helyszíni fotó, videó)
Négy jármű ütközött Csákberény közelében. A balesetben három személyautó és egy motoros karambolozott. A jelentések szerint jelentős forgalmi akadály alakult ki a 8126-os úton.
Súlyos közlekedési baleset történt a Fejér vármegyei Csákberény külterületén, a 8126-os út 7-es kilométere környékén található körforgalomnál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesetben összesen négy jármű – három autó és egy motoros – volt érintett.
A baleset miatt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentést a helyszínen. A baleset helyszínén a tűzoltók mellett a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is dolgoznak. A helyszínelés és a mentés idejére az érintett útszakaszon forgalomkorlátozást vezettek be, jelenleg a forgalom egy sávon halad.
Frissítés: reagált a mentőszolgálat a balesetre
A helyszínről egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.