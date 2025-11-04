Sokkoló baleset, mentőhelikopter szállt le főúton - részletek!

Feszítővágóra is szüksége volt a dunaújvárosi tűzoltóknak a mentésnél. A 62-es főút 15. és a 16. kilométer között balesetezett egy autó, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A balesetnél a műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Drámai mentés több helyszínen: Perkátánál mentőhelikopter szállt le a balesethez.

Fotó: OMSZ/Illusztráció

Közben két másik baleset is történt

Délelőtt két különböző esethez is riasztották a hatóságokat. Nem sokkal 12 óra előtt egy tűzeset és egy közlekedési balesetnél kellett közbeavatkozniuk.

Először egy felborult személyautóhoz kaptak riasztás az M6-os autópálya mellé, onnan egy fejsérült férfit szállítottak kórházba, míg az adonyi tűzesetnél, egy 60 év körüli férfit kellett ellátni.