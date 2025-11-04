november 4., kedd

Szirénázó autók

50 perce

Sokkoló baleset, mentőhelikopter szállt le főúton - részletek!

Címkék#62-es főút#tűzeset#baleset#kórház#M6-os autópálya#fejsérült#mentőhelikopter#autópálya#mentő

Drámai mentés Perkáta közelében, a tűzoltók szabadítottak ki egy embert a roncsok közül. A 62-es főúton eeddig ismeretlen okból egy lesodródott az útról és az oldalára borult az autó.

Feol.hu

Feszítővágóra is szüksége volt a dunaújvárosi tűzoltóknak a mentésnél. A 62-es főút 15. és a 16. kilométer között balesetezett egy autó, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A balesetnél a műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Drámai mentés több helyszínen. Egymást érték a balesetek kedden. Kora délután pedig egy mentőhelikopter szállt le a főúton, roncsok közé szorult a sofőr.
Drámai mentés több helyszínen: Perkátánál mentőhelikopter szállt le a balesethez.
Fotó: OMSZ/Illusztráció

Közben két másik baleset is történt 

Délelőtt két különböző esethez is riasztották a hatóságokat. Nem sokkal 12 óra előtt egy tűzeset és egy közlekedési balesetnél kellett közbeavatkozniuk.

Először egy felborult személyautóhoz kaptak riasztás az M6-os autópálya mellé, onnan egy fejsérült férfit szállítottak kórházba, míg az adonyi tűzesetnél, egy 60 év körüli férfit kellett ellátni.

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
