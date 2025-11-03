1 órája
A rendőrség is vizsgálódik a reggeli tömegbaleset ügyében (helyszíni fotók)
Friss hírek érkeztek! Öt jármű – négy személyautó és egy tehergépkocsi – volt érintett abban a reggeli tömegbalesetben, amely Vál és Kajászó között, az Aligvári dűlő buszmegálló közelében történt.
Öt jármű – négy személyautó és egy tehergépkocsi – volt érintett a reggeli tömegbalesetben a 8111-esen.
Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság
A hatalmas ütközés miatt azonnal nagy erők vonultak a helyszínre, beleértve a Váli Önkormányzati Tűzoltóságot is. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a Vál és Kajászó között történt baleset során négy személy (három férfi és egy nő) sérült meg, de szerencsére valamennyien könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba. Ez biztató hír a sokk után.
Újabb információ a balesetről
Információink szerint a korlátozást feloldották valamivel 10 óra után. Közben a rendőrség a FEOL kérdésére válaszolva elárulta, megkezdte a hivatalos vizsgálatot a baleset körülményeinek teljes tisztázására. A Váli Önkormányzati Tűzoltóságtól fotókat kaptunk a balesetről.
