A rendőrség is vizsgálódik a reggeli tömegbaleset ügyében (helyszíni fotók)

​A hatalmas ütközés miatt azonnal nagy erők vonultak a helyszínre, beleértve a Váli Önkormányzati Tűzoltóságot is. ​A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a Vál és Kajászó között történt baleset során négy személy (három férfi és egy nő) sérült meg, de szerencsére valamennyien könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba. Ez biztató hír a sokk után.

A baleset következtében, az egyik jármű fejtetőre állt.

Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

Újabb információ a balesetről

Információink szerint a korlátozást feloldották valamivel 10 óra után. Közben a rendőrség a FEOL kérdésére válaszolva elárulta, megkezdte a hivatalos vizsgálatot a baleset körülményeinek teljes tisztázására. A Váli Önkormányzati Tűzoltóságtól fotókat kaptunk a balesetről.