november 4., kedd

Károly névnap

13°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aki teheti, kerüljön!

1 órája

Baleset: fejtetőre állt autó, lezárták az utat

Címkék#autó#baleset#M6-os autópálya#Országos Mentőszolgálat#Besnyő#rendőrség#katasztrófavédelem

Eddig ismeretlen okból felborult egy személyautó az M6-os autópálya mellett. A mentés idejére a baleset helyszínét teljes szélességében lezárták.

Feol.hu

Nagy lehet a baj? A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy Besnyő közelében, az M6-os autópálya mellett felborult egy személyautó. A hatóságok, a rendőrség, a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók és a mentők is a balesethez siettek. Aki teheti kerüljön, mivel a rendőrség 6205-ös utat teljes szélességében lezárta. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint többet tudunk, közölni fogjuk.

Nagy lehet a baj? Fejtetőre állt egy autó az M6-os autópálya közelében, mentőt is riasztottak a baleset helyszínére.
Baleset (illusztráció): Fejtetőre állt egy autó, mentő is sietett a helyszínre.
Fotó: MW/Illusztráció

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu