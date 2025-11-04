Aki teheti, kerüljön!
Baleset: fejtetőre állt autó, lezárták az utat
Eddig ismeretlen okból felborult egy személyautó az M6-os autópálya mellett. A mentés idejére a baleset helyszínét teljes szélességében lezárták.
Nagy lehet a baj? A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy Besnyő közelében, az M6-os autópálya mellett felborult egy személyautó. A hatóságok, a rendőrség, a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók és a mentők is a balesethez siettek. Aki teheti kerüljön, mivel a rendőrség 6205-ös utat teljes szélességében lezárta. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint többet tudunk, közölni fogjuk.
