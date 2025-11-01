Árokba csúszott egy gépkocsi Igaron

Letért az útról és az árokba hajtott egy személygépkocsi Igaron, a Szabadság utcában, azaz a 64-es főút a 3-as kilométerszelvényének közelében. A simontornyai önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók és a társhatóság is a helyszínre érkezett − tájékoztat a katasztrófavédelem.