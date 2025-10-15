október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Székesfehérvárt is érinti

24 perce

Embert gázolt a vonat, pótlóbusz segíti a közlekedést

Címkék#MÁV#baleset#forgalom

Székesfehérvárt is érintve a veszprémi fővonalon forgalmi zavar alakult ki, ezért Ajka–Veszprém–Hajmáskér között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A fennakadást egy tragikus vonatgázolás okozta, amely miatt a térségben több járat menetrendje módosult, illetve kimarad.

Feol.hu
Embert gázolt a vonat, pótlóbusz segíti a közlekedést

Vonatgázolás miatt pótlóbuszok járnak, illetve késnek a járatok.

Forrás: Shutterstock

Fotó: aronackermann

A baleset következtében a Bakony és a Göcsej InterCity járatok csak Hajmáskérig közlekednek, majd onnan fordulnak vissza Budapest felé. A Veszprémből 11:32-kor a Déli pályaudvarra indult Göcsej InterCity (IC 967) nem közlekedett, helyette pótlóbuszokat indítottak. A vonatgázolás miatt az utasok Veszprémből gyorsjáratú pótlóbusszal juthatnak el Székesfehérvárig (járatszám: 40967), míg Pétfürdőről Várpalota érintésével egy másik pótlóbusz indult ugyanoda. Ez utóbbi körülbelül fél órával később indult, mint a kimaradó IC menetrendje szerint tette volna. Székesfehérváron a továbbutazás a következő, Budapestre tartó vonattal lehetséges.

Vonatgázolás miatt pótlóbuszok járnak, illetve késnek a járatok.
Vonatgázolás miatt pótlóbuszok járnak, illetve késnek a járatok.
Fotó: aronackermann / Forrás: Shutterstock

Információk a vonatgázolásról

A Déli pályaudvarról 10 órakor elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér és Veszprém között gázolt el egy embert, emiatt ezen a szakaszon ideiglenesen szünetel a vasúti közlekedés. A MÁV szakemberei a helyszínen dolgoznak a forgalom helyreállításán, de a baleset jellege miatt a késések és járatkiesések várhatóan még órákig tartanak. Az utasokat arra kérik, hogy utazás előtt tájékozódjanak a MÁV applikációjában vagy a hivatalos weboldalon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok indulásáról.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu