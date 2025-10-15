Embert gázolt a vonat, pótlóbusz segíti a közlekedést

A baleset következtében a Bakony és a Göcsej InterCity járatok csak Hajmáskérig közlekednek, majd onnan fordulnak vissza Budapest felé. A Veszprémből 11:32-kor a Déli pályaudvarra indult Göcsej InterCity (IC 967) nem közlekedett, helyette pótlóbuszokat indítottak. A vonatgázolás miatt az utasok Veszprémből gyorsjáratú pótlóbusszal juthatnak el Székesfehérvárig (járatszám: 40967), míg Pétfürdőről Várpalota érintésével egy másik pótlóbusz indult ugyanoda. Ez utóbbi körülbelül fél órával később indult, mint a kimaradó IC menetrendje szerint tette volna. Székesfehérváron a továbbutazás a következő, Budapestre tartó vonattal lehetséges.

Vonatgázolás miatt pótlóbuszok járnak, illetve késnek a járatok.

Fotó: aronackermann / Forrás: Shutterstock

Információk a vonatgázolásról

A Déli pályaudvarról 10 órakor elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér és Veszprém között gázolt el egy embert, emiatt ezen a szakaszon ideiglenesen szünetel a vasúti közlekedés. A MÁV szakemberei a helyszínen dolgoznak a forgalom helyreállításán, de a baleset jellege miatt a késések és járatkiesések várhatóan még órákig tartanak. Az utasokat arra kérik, hogy utazás előtt tájékozódjanak a MÁV applikációjában vagy a hivatalos weboldalon az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok indulásáról.