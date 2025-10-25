Ezektől az arcoktól, jobb, ha távol tartod magad: veszélyes bűnözőkre vadászik a rendőrség

Van köztük olyan veszélyes bűnöző is, akire már nyomravezetői díjat is tűztek ki. Most önök is segíthetnek felkutatásukban, de ne feledjék, kiemelten veszélyes emberekről beszélünk, így mindenképp a rendőrséghez forduljanak, ha bármilyen információval rendelkeznek az említett személyekről.

Veszélyes bűnözők nyomában a rendőrség

Fotó: shutterstock/illusztráció

Az első veszélyes bűnöző – a csalások mestere, 200.000 forint nyomravezetői díjjal

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Török Zsoltot, a Szolnokon született, 1973. április 9-én világra jött férfit keresi.

Török ellen csalás és költségvetési csalás bűntette miatt adtak ki körözést, mivel a hatóságok szerint több személyt és gazdasági szereplőt is megtévesztett, jelentős anyagi károkat okozva.

A rendőrség nettó 200.000 forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki olyan információval szolgál, ami közvetlenül az elfogásához vezet. A bejelentők személyét a hatóság bizalmasan kezeli.

Forrás: police.hu

A férfi a hatóságok elől bujkál, ezért a rendőrség kiemelten veszélyes bűnözőként tartja számon.

Mándli Attila – kábítószer-kereskedő a körözési listán

A második körözött Mándli Attila, aki 1978. május 6-án született a szerbiai Szabadkán. Ellene kábítószer-kereskedelem miatt adtak ki elfogatóparancsot, és jelenleg szabadságvesztés letöltése elől bujkál. A férfi tartózkodási helye ismeretlen, ezért a rendőrség őt is kiemelten veszélyes bűnözőként tartja számon.

Forrás: police.hu

Kalmár George Edward – a fegyveres rablások gyanúsítottja

A harmadik körözött férfi Kalmár George Edward, aki 1974. augusztus 21-én született Stockholmban. Magyar állampolgár, akit fegyveres rablás és szervezett bűnözés miatt keresnek.

A hatóságok szerint Kalmár több alkalommal is részt vett fegyveres rablásokban. Tettei miatt szabadságvesztésre ítélték, ám a férfi eltűnt a hatóságok szeme elől.

Forrás: police.hu

A rendőrség különösen óvatos megközelítést javasol, ha valaki felismeri, hiszen a férfi fegyveres és potenciálisan veszélyes.

Segíts te is a rendőrségnek!

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik ezen veszélyes bűnözők tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a 112-es segélyhívón vagy az online bejelentő felületen. A nyomravezető személyét minden esetben bizalmasan kezelik, és Török Zsolt ügyében 200.000 forintos jutalom is járhat a segítőknek.