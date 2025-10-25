október 25., szombat

16 perce

Ezektől az arcoktól, jobb, ha távol tartod magad: veszélyes bűnözőkre vadászik a rendőrség

Címkék#körözött személy#rendőrség#droghálózat#Török Zsolt

A Magyar Rendőrség több kiemelten veszélyes bűnözőt keres országszerte. Jelenleg három rendkívül veszélyes bűnöző fotóját tették közzé közösségi oldalukon. Mutatjuk kik ők és mit követtek el!

Feol.hu
Ezektől az arcoktól, jobb, ha távol tartod magad: veszélyes bűnözőkre vadászik a rendőrség

Veszélyes bűnözők nyomában a rendőrség

Fotó: shutterstock/illusztráció

Van köztük olyan veszélyes bűnöző is, akire már nyomravezetői díjat is tűztek ki. Most önök is segíthetnek felkutatásukban, de ne feledjék, kiemelten veszélyes emberekről beszélünk, így mindenképp a rendőrséghez forduljanak, ha bármilyen információval rendelkeznek az említett személyekről. 

veszélyes bűnözők
Veszélyes bűnözők nyomában a rendőrség
Fotó: shutterstock/illusztráció

Az első veszélyes bűnöző – a csalások mestere, 200.000 forint nyomravezetői díjjal

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Török Zsoltot, a Szolnokon született, 1973. április 9-én világra jött férfit keresi.
Török ellen csalás és költségvetési csalás bűntette miatt adtak ki körözést, mivel a hatóságok szerint több személyt és gazdasági szereplőt is megtévesztett, jelentős anyagi károkat okozva.

A rendőrség nettó 200.000 forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki olyan információval szolgál, ami közvetlenül az elfogásához vezet. A bejelentők személyét a hatóság bizalmasan kezeli.

Forrás: police.hu

 A férfi a hatóságok elől bujkál, ezért a rendőrség kiemelten veszélyes bűnözőként tartja számon.

Mándli Attila – kábítószer-kereskedő a körözési listán

A második körözött Mándli Attila, aki 1978. május 6-án született a szerbiai Szabadkán. Ellene kábítószer-kereskedelem miatt adtak ki elfogatóparancsot, és jelenleg szabadságvesztés letöltése elől bujkál.  A férfi tartózkodási helye ismeretlen, ezért a rendőrség őt is kiemelten veszélyes bűnözőként tartja számon.

Forrás: police.hu

Kalmár George Edward – a fegyveres rablások gyanúsítottja

A harmadik körözött férfi Kalmár George Edward, aki 1974. augusztus 21-én született Stockholmban. Magyar állampolgár, akit fegyveres rablás és szervezett bűnözés miatt keresnek.

A hatóságok szerint Kalmár több alkalommal is részt vett fegyveres rablásokban. Tettei miatt szabadságvesztésre ítélték, ám a férfi eltűnt a hatóságok szeme elől.

Forrás: police.hu

A rendőrség különösen óvatos megközelítést javasol, ha valaki felismeri, hiszen a férfi fegyveres és potenciálisan veszélyes.

Segíts te is a rendőrségnek!

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik ezen veszélyes bűnözők tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a 112-es segélyhívón vagy az online bejelentő felületen. A nyomravezető személyét minden esetben bizalmasan kezelik, és Török Zsolt ügyében 200.000 forintos jutalom is járhat a segítőknek.

 

