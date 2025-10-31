Mi történt? Sokkoló betörés a Velencei-tónál

​A Fejér vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a budapesti férfi befeszítette a Velencei-tónál lévő ingatlan ajtaját, majd a jelentős zsákmánnyal távozott a sukorói helyszínről. A Gárdonyi Rendőrkapitányság nyomozói rendkívül gyors munkával, mindössze két napon belül beazonosították és budapesti otthonában elfogták a betörőt. A lopott ékszereket és a teljes, 12 millió forintos készpénzösszeget hiánytalanul megtalálták. A 36 éves férfi ellen lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult büntetőeljárás, és a rendőrség indítványozta a letartóztatását.

A budapesti férfi befeszítette a Velencei-tónál lévő családi ház ajtaját.

Fotó: Illusztráció: Pixabay

A rendőrség videót is közzétett: Nem akárhol találták meg a Velencei-tónál szerzett zsákmányt!