Több millióval menekült

49 perce

Mi történt? Sokkoló betörés a Velencei-tónál

Címkék#rablás#Velencei-tó#Sukoró#ékszer#rendőrség#zsákmány#lopás#készpénz#ingatlan#budapesti

Több mint 12 milliós zsákmánnyal menekült, de két napon belül elkapták azt a betörőt, aki a napokban tört be egy Fejér vármegyei ingatlanba. A Velencei-tó melletti Sukorón, egy családi házból ékszereket és készpénzt lopott.

Feol.hu

​A Fejér vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a budapesti férfi befeszítette a Velencei-tónál lévő ingatlan ajtaját, majd a jelentős zsákmánnyal távozott a sukorói helyszínről. A Gárdonyi Rendőrkapitányság nyomozói rendkívül gyors munkával, mindössze két napon belül beazonosították és budapesti otthonában elfogták a betörőt. A lopott ékszereket és a teljes, 12 millió forintos készpénzösszeget hiánytalanul megtalálták. A 36 éves férfi ellen lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult büntetőeljárás, és a rendőrség indítványozta a letartóztatását.

Rabolt, de pechére 48 órán belül el is fogták azt a budapesti férfit, aki a Velencei-tónál lévő ingatlant fosztotta ki. Nem akárhol találták meg a zsákmányt!
A budapesti férfi befeszítette a Velencei-tónál lévő családi ház ajtaját.
Fotó: Illusztráció: Pixabay

A rendőrség videót is közzétett: Nem akárhol találták meg a Velencei-tónál szerzett zsákmányt!

 

