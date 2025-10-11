Baleset
Utoléréses baleset az M7-esen
A sztráda érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.
Összeütközött három személygépkocsi az M7-es autópálya 17-es kilométerénél, a Székesfehérvár felé vezető oldalon, Érd térségében. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A sztráda érintett szakaszán félpályán halad a forgalom – tájékoztat a Katasztrófavédelem.
