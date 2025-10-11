október 11., szombat

Baleset

1 órája

Utoléréses baleset az M7-esen

Címkék#baleset#személygépkocsi#autópálya

A sztráda érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.

Feol.hu
Utoléréses baleset az M7-esen

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Összeütközött három személygépkocsi az M7-es autópálya 17-es kilométerénél, a Székesfehérvár felé vezető oldalon, Érd térségében. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A sztráda érintett szakaszán félpályán halad a forgalom – tájékoztat a Katasztrófavédelem

