Tűzeset
17 perce
Harcolnak a lángokkal a tűzoltók - részletek!
Most érkezett: több egységet riasztottak. A lángok a vármegye északi részén csaptak fel, a tűzoltás jelenleg is zajlik.
A helyszínről beérkezett információk szerint a bicskei önkormányzati tűzoltók mellett a tatabányai lánglovagok is segítik a munkát, miközben megnyugtató híreket is kaptunk: szerencsére nem történt személyi sérülés! A katasztrófavédelem közben arról tájékoztatott, hogy több vízsugárral oltják a lángokat a bicskei Apponyi Albert utcában, ahol egy családi ház melléképülete gyulladt ki.
