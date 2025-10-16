Harcolnak a lángokkal a tűzoltók - részletek!

A helyszínről beérkezett információk szerint a bicskei önkormányzati tűzoltók mellett a tatabányai lánglovagok is segítik a munkát, miközben megnyugtató híreket is kaptunk: szerencsére nem történt személyi sérülés! A katasztrófavédelem közben arról tájékoztatott, hogy több vízsugárral oltják a lángokat a bicskei Apponyi Albert utcában, ahol egy családi ház melléképülete gyulladt ki.

Több egység is a tűzesethez sietett.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció