Tűzeset

2 órája

Harcolnak a lángokkal a tűzoltók - részletek!

Címkék#Bicske#tűzoltó#ház#vízsugár#személyi sérülés#katasztrófavédelem

Most érkezett: több egységet riasztottak. A lángok a vármegye északi részén csaptak fel, a tűzoltás jelenleg is zajlik.

Feol.hu

A helyszínről beérkezett információk szerint a bicskei önkormányzati tűzoltók mellett a tatabányai lánglovagok is segítik a munkát, miközben megnyugtató híreket is kaptunk: szerencsére nem történt személyi sérülés! A katasztrófavédelem közben arról tájékoztatott, hogy több vízsugárral oltják a lángokat a bicskei Apponyi Albert utcában, ahol egy családi ház melléképülete gyulladt ki. 

Több egység is a tűzesethez sietett. A lángok a vármegye északi részén csaptak fel, az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak.
Több egység is a tűzesethez sietett.
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
