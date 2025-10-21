Friss hírek: Rendkívüli tájékoztatás a százhalombattai tűzesetéről - részletek

​Sikeresen eloltották a tüzet a MOL százhalombattai finomítójában – derült ki Vezér Mihály, százhalombattai polgármester rendkívüli közleményéből. Hozzátette, a Finomító Operatív Törzse tájékoztatása szerint a tüzet megfékezték, a terület biztosítását továbbra is a FER tűzoltóság látja el. Ahogy a arról a FEOL is beszámolt a tűz egyébként az 1972-ben épült AV3-as desztillációs üzemben keletkezett, amely a nyersolaj szétválasztását végzi.

Friss fotó a helyszínről: AV3-as üzem, ahol a tűz volt.

Fotó: Olvasó

Jó hír a tűzesetről: ​A mérések alapján a levegő tiszta

​A tűzeset kapcsán legfontosabb megnyugtató hír a lakosság számára – közölte a polgármester –, hogy a mérések megerősítették, hogy veszélyes anyag nem jutott a levegőbe. Az égés során keletkezett füst mennyisége minden esetben a megengedett egészségügyi határérték alatt maradt, így nincs egészségügyi kockázat a településen. Ráckeresztúrra, Martonvásárra és Ercsire vonatkozó adatok is megjelentek.

Miniszterelnöki reakció

Az esemény kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt, aki egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. A miniszterelnök megerősítette, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, és elrendelte a tűzeset körülményeinek szigorú kivizsgálását. Ezzel párhuzamosan a MOL is közzétette a holnaptól érvényes üzemanyagárait.