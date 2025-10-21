október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Polgármesteri közlemény

58 perce

Friss hírek: Rendkívüli tájékoztatás a százhalombattai tűzesetéről - részletek

Címkék#tűzeset#Százhalombatta#Vezér Mihály#üzemanyag#finomító#Orbán Viktor#Magyarország#MOL

Megnyugtató hírek érkeztek. ​Százhalombatta polgármestere tájékoztatta a lakosságot a finomítóban történt tűzeset legfrissebb fejleményeiről, megerősítve, hogy a levegőminőségi adatok kedvezőek.

Feol.hu

​Sikeresen eloltották a tüzet a MOL százhalombattai finomítójában – derült ki Vezér Mihály, százhalombattai polgármester rendkívüli közleményéből. Hozzátette, a Finomító Operatív Törzse tájékoztatása szerint a tüzet megfékezték, a terület biztosítását továbbra is a FER tűzoltóság látja el. Ahogy a arról a FEOL is beszámolt a tűz egyébként az 1972-ben épült AV3-as desztillációs üzemben keletkezett, amely a nyersolaj szétválasztását végzi.

Megnyugtató hírek érkeztek. ​Százhalombatta polgármestere tájékoztatta a lakosságot a finomítóban történt tűzeset legfrissebb fejleményeiről.
Friss fotó a helyszínről: AV3-as üzem, ahol a tűz volt.
Fotó: Olvasó

Jó hír a tűzesetről: ​A mérések alapján a levegő tiszta

​A tűzeset kapcsán legfontosabb megnyugtató hír a lakosság számára – közölte a polgármester –, hogy a mérések megerősítették, hogy veszélyes anyag nem jutott a levegőbe. Az égés során keletkezett füst mennyisége minden esetben a megengedett egészségügyi határérték alatt maradt, így nincs egészségügyi kockázat a településen. Ráckeresztúrra, Martonvásárra és Ercsire vonatkozó adatok is megjelentek.

Miniszterelnöki reakció

Az esemény kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt, aki egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. A miniszterelnök megerősítette, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, és elrendelte a tűzeset körülményeinek szigorú kivizsgálását. Ezzel párhuzamosan a MOL is közzétette a holnaptól érvényes üzemanyagárait.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu