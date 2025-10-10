Ennek nem kéne így lennie: Halálos tűz pusztított, többen életüket vesztették (fotók)

A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, vagy sütés-főzés miatt csaptak fel a lángok az ingatlanokban. A tragikus tűzeseteknél idén már négy ember vesztette életét, ami hárommal több áldozatot jelent, mint az előző esztendőben. A sérültek száma is jelentősen nőtt: 18 sérült 2025-ben, míg 2024 első kilenc hónapjában 11 sérültről számolt be a vármegyei katasztrófavédelem.

Sokkoló mérleg... Rémisztő, tragikus tűzesetek hívják fel a figyelmet a füstérzékelő fontosságára.

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Tragikus lakástűz Kislángon és Sárszentmihályon

Tragikus eseményekről a FEOL is beszámolt. Március közepén egy kislángi parasztházban, két idős ember halt meg a lángok között, majd júliusi sárszentmihályi lakástűzben egy ember vesztette életét. Már akkor is a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem tűzoltószázadosa, szóvivője Szabó-Bisztricz Anett felhívta a figyelmet, hogy néhány ezer forintért megvásárolható füstérzékelővel megelőzhetőek lennének a tragédiával végződő tüzek, hiszen már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik.