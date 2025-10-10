október 10., péntek

Itt a megoldás, a tragédiák megelőzhetők

2 órája

Ennek nem kéne így lennie: Halálos tűz pusztított, többen életüket vesztették (fotók)

Sokkoló mérleg... ​Fejér vármegyében lesújtó képet mutatnak a lakástűzzel kapcsolatos adatok október elsejéig. A növekedés drasztikus az előző év hasonló időszakához képest. A vármegyei katasztrófavédelem kiemelte: összesen 216 lakóépület gyulladt ki, ami 45-tel több, mint 2024-en. Sajnos a halálos áldozatok száma is emelkedett. Ezzel szemben a szén-monoxid-érzékelő több ember életét is megmentette.

Feol.hu
Sokkoló mérleg... Rémisztő, tragikus tűzesetek hívják fel a figyelmet a füstérzékelő fontosságára. A kép egy korábbi tűzeset helyszínén készült.

Fotó: Fehér Gábor

A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, vagy sütés-főzés miatt csaptak fel a lángok az ingatlanokban. A tragikus tűzeseteknél idén már négy ember vesztette életét, ami hárommal több áldozatot jelent, mint az előző esztendőben. A sérültek száma is jelentősen nőtt: 18 sérült 2025-ben, míg 2024 első kilenc hónapjában 11 sérültről számolt be a vármegyei katasztrófavédelem.

Sokkoló mérleg... ​Kislángon és Sárszentmihályon is életet követeltek a pusztító lángok, pedig van megoldás. A tragikus tűzesetek igenis elkerülhetőek!
Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Tragikus lakástűz Kislángon és Sárszentmihályon

Tragikus eseményekről a FEOL is beszámolt. Március közepén egy kislángi parasztházban, két idős ember halt meg a lángok között, majd júliusi sárszentmihályi lakástűzben egy ember vesztette életét. Már akkor is a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem tűzoltószázadosa, szóvivője Szabó-Bisztricz Anett felhívta a figyelmet, hogy néhány ezer forintért megvásárolható füstérzékelővel megelőzhetőek lennének a tragédiával végződő tüzek, hiszen már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik.  

Riasztó adat, hogy a 216 tűzzel érintett lakóház közül egyben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenének.

Hatalmas anyagi károk

​A katasztrófavédelem közölte: 3 ezer négyzetméternyi épített terület égett le, 30 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 70 embernek kellett elhagynia a lakhelyét. Az oltási munkálatok komoly erőforrásokat igényeltek: az ingatlanokban pusztító lángok eloltása összesen 156, 5 órát vett igénybe, 479 tűzoltójármű bevonásával.

​Szén-monoxid: kevesebb riasztás

​A szén-monoxid esetek tekintetében némi javulás látható, mivel az idei évben 24 alkalommal riasztották a tűzoltókat ilyen esetekhez, hattal kevesebbszer, mint tavaly. Idén egy ember szenvedett valamilyen mértékű mérgezést (tavaly hárommal szemben).

Néhány nappal ezelőtt egy pusztaszabolcsi család, majd a minap egy székesfehérvári idős köszönheti a szén-monoxid-érzékelőnek az életét.

 

