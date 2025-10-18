október 18., szombat

Hihetetlen bátorság

1 órája

Bicskei óvónők mentették meg egy idős pár életét

Címkék#tűz#Bicskei Tűzoltóság#Kakas Óvoda#családi ház#tragédia#nyugdíj

Ezek a nők a mi hőseink! A bicskei Kakas Óvoda dolgozói bátorságának köszönhetően nem történt tragédia a vármegye északi részén. A Bicskei Tűzoltóság hivatalos közleményben fejezte ki őszinte elismerését a hős óvónők irányába.

Feol.hu

Ahogyan arról a FEOL is beszámolt, október 16-án, Bicskén, a Kakas Óvoda melletti utcában családi ház melléképülete gyulladt ki. A tűzesethez több egység, a bicskei tűzoltók mellett a tatabányaiak is érkeztek. Akkor arról írtunk, hogy személyi sérülés nem történt, most azonban kiderült, hogy a tragédia elkerülése a hős óvónőknek köszönhető.

Hihetetlen bátorságra vall, hogy gondolkodás nélkül mentették ki a tűzből a nyugdíjas párt az óvónők Bicskén! Az igazi hősök köztünk élnek!
Gondolkodás nélkül mentették ki a tűzből a nyugdíjas párt az óvónők Bicskén! 
Fotó: Bicskei Tűzoltóság

A tűzeset rámutatott: „Az igazi hősök köztünk élnek"

A Bicskei Tűzoltóság hivatalos közleményben fejezte ki őszinte elismerését és köszönetét a Kakas Óvoda dolgozóinak, ugyanis a tűz gyors terjedése miatt az ott élő nyugdíjas idős pár élete közvetlen veszélybe került. Mint írják, a tragédiát a szomszédos óvoda óvónői akadályozták meg, akik a vészhelyzetet észlelve azonnal a segítségére siettek. Példás lélekjelenlétüknek és bátorságuknak köszönhetően a páros hölgy tagja még a tűzoltóegységek kiérkezése előtt biztonságban elhagyhatta az égő épületet. Hozzátették: ​bár a tűz következtében a ház lakhatatlanná vált, az óvónők gyors és önzetlen beavatkozásának köszönhetően az idős pár sértetlenül megmenekült.
 

 

