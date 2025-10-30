1 órája
5 aranyszabály, amit soha ne szegjen meg a temetőben!
Az emlékezés időszakában tegyünk meg mindent a tűzesetek elkerüléséért, hogy a megemlékezés zavartalan maradjon. A Halottak napja miatt várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, azonban az idei statisztikák riasztóak: idén eddig 68 temetői tűz volt (51 esetben száraz növényzet, 12 hulladéktároló, 5 sírhely gyulladt ki).
Fontos tudnivalókat osztott meg a katasztrófavédelem Mindenszentekre (november 1.) és Halottak napjára (november 2.) vonatkozóan, fókuszban a tűzvédelmi előírásokkal.
Az elkövetkező napokban várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tűzesetek megelőzéséért
– hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.
Halottak napi kisokos – ezekre érdemes figyelni
Fontos szabályok a temetőben: A tűz megelőzése
- Takarítás: Gyújtás előtt távolítsa el a sírhely környékéről a száraz leveleket, koszorúkat és virágokat.
- Mécsesek: Kizárólag hőálló tartóban lévő, stabil mécsest helyezzen el. Ügyeljen rá, hogy a láng távol legyen a gyúlékony anyagoktól, és ne borulhasson fel.
- Oltás: Soha ne hagyja felügyelet nélkül az égő mécsest, távozás előtt minden esetben oltsa el!
- Hulladék: Tilos izzó, forró tárgyat a temetői hulladékgyűjtőbe dobni.
- Tűz esetén azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és értesítse a temető személyzetét.
Biztonság a lakásban - erre figyeljen a töklámpásoknál
- Az otthon gyújtott gyertyákat és mécseseket mindig nem gyúlékony alátétre (fém, kerámia) tegye, távol a függönyöktől és más éghető anyagoktól.
- Az égő mécsest nem szabad őrizetlenül hagyni.
- Halloweeni tipp: Ha kültéren helyez el töklámpást, a gyertya helyett használjon elemes LED izzót. Így a szél által oda fújt levelek vagy a lámpás felborulása sem okoz tüzet.
- katasztrófavédelem hozzáteszi, kültéri díszvilágításhoz kizárólag kültéri használatra szánt termékeket alkalmazzon.
