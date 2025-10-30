október 30., csütörtök

Tűzveszély

3 órája

5 aranyszabály, amit soha ne szegjen meg a temetőben!

Az emlékezés időszakában tegyünk meg mindent a tűzesetek elkerüléséért, hogy a megemlékezés zavartalan maradjon. A Halottak napja miatt várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, azonban az idei statisztikák riasztóak: idén eddig 68 temetői tűz volt (51 esetben száraz növényzet, 12 hulladéktároló, 5 sírhely gyulladt ki).

Feol.hu

​Fontos tudnivalókat osztott meg a katasztrófavédelem Mindenszentekre (november 1.) és Halottak napjára (november 2.) vonatkozóan, fókuszban a tűzvédelmi előírásokkal.

Jön a temetőtűz szezonja, óva int a katasztrófavédelem. Ezeket a szabályokat mindenképpen tartsa be megemlékezéskor!
Csak óvatosan: 68 temetői tűz volt már idén!
Fotó: Shutterstock

Az elkövetkező napokban várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tűzesetek megelőzéséért

 – hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

​Fontos szabályok a temetőben: A tűz megelőzése

  1. ​Takarítás: Gyújtás előtt távolítsa el a sírhely környékéről a száraz leveleket, koszorúkat és virágokat. 
  2. ​Mécsesek: Kizárólag hőálló tartóban lévő, stabil mécsest helyezzen el. Ügyeljen rá, hogy a láng távol legyen a gyúlékony anyagoktól, és ne borulhasson fel.
  3. Oltás: Soha ne hagyja felügyelet nélkül az égő mécsest, távozás előtt minden esetben oltsa el!
  4. Hulladék: Tilos izzó, forró tárgyat a temetői hulladékgyűjtőbe dobni.
  5. Tűz esetén azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és értesítse a temető személyzetét.

​Biztonság a lakásban - erre figyeljen a töklámpásoknál

  • ​​Az otthon gyújtott gyertyákat és mécseseket mindig nem gyúlékony alátétre  (fém, kerámia) tegye, távol a függönyöktől és más éghető anyagoktól.
  • ​Az égő mécsest nem szabad őrizetlenül hagyni.
  • Halloweeni tipp: Ha kültéren helyez el töklámpást, a gyertya helyett használjon elemes LED izzót. Így a szél által oda fújt levelek vagy a lámpás felborulása sem okoz tüzet.
  • katasztrófavédelem hozzáteszi, kültéri díszvilágításhoz kizárólag kültéri használatra szánt termékeket alkalmazzon.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
