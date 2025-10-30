5 aranyszabály, amit soha ne szegjen meg a temetőben!

Tűzveszély 3 órája

Az emlékezés időszakában tegyünk meg mindent a tűzesetek elkerüléséért, hogy a megemlékezés zavartalan maradjon. A Halottak napja miatt várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, azonban az idei statisztikák riasztóak: idén eddig 68 temetői tűz volt (51 esetben száraz növényzet, 12 hulladéktároló, 5 sírhely gyulladt ki).

​Fontos tudnivalókat osztott meg a katasztrófavédelem Mindenszentekre (november 1.) és Halottak napjára (november 2.) vonatkozóan, fókuszban a tűzvédelmi előírásokkal. Csak óvatosan: 68 temetői tűz volt már idén!

Fotó: Shutterstock Az elkövetkező napokban várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tűzesetek megelőzéséért – hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

​Fontos szabályok a temetőben: A tűz megelőzése ​Takarítás: Gyújtás előtt távolítsa el a sírhely környékéről a száraz leveleket, koszorúkat és virágokat. ​Mécsesek: Kizárólag hőálló tartóban lévő, stabil mécsest helyezzen el. Ügyeljen rá, hogy a láng távol legyen a gyúlékony anyagoktól, és ne borulhasson fel. Oltás: Soha ne hagyja felügyelet nélkül az égő mécsest, távozás előtt minden esetben oltsa el! Hulladék: Tilos izzó, forró tárgyat a temetői hulladékgyűjtőbe dobni. Tűz esetén azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és értesítse a temető személyzetét. ​Biztonság a lakásban - erre figyeljen a töklámpásoknál ​​Az otthon gyújtott gyertyákat és mécseseket mindig nem gyúlékony alátétre (fém, kerámia) tegye, távol a függönyöktől és más éghető anyagoktól.

​Az égő mécsest nem szabad őrizetlenül hagyni.

Halloweeni tipp: Ha kültéren helyez el töklámpást, a gyertya helyett használjon elemes LED izzót. Így a szél által oda fújt levelek vagy a lámpás felborulása sem okoz tüzet.

katasztrófavédelem hozzáteszi, kültéri díszvilágításhoz kizárólag kültéri használatra szánt termékeket alkalmazzon.

