október 21., kedd

Orsolya névnap

+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megszólalt a miniszterelnök

19 perce

Figyelem! Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a százhalombattai tűzről

Címkék#tűz#Százhalombatta#Orbán Viktór#SZÁZHALOMBATTAI FINOMÍTÓ#üzemanyag#Magyarország#MOL

Rendkívüli bejegyzést tett közzé a miniszterelnök Facebook-oldalán. A kormányfő ma reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel is a tűzről.

Feol.hu
Figyelem! Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a százhalombattai tűzről

Orbán Viktor miniszterelnök nyugalomra intett mindenkit.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A tűz oltása jelenleg is folyamatban van a MOL százhalombattai olajfinomítójában. Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt:

Rendkívüli bejegyzést tett közzé a miniszterelnök, Magyarország üzemanyag-ellátásról beszélt a Százhalombattán történt tűz kapcsán.
Orbán Viktor miniszterelnök nyugalomra intett mindenkit, vizsgálják a tűzesetet.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.

 

Százhalombattai tűzeset

Minden fontos részlet a tűzről, így lángolt a finomító!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu