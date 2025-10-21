Megszólalt a miniszterelnök
19 perce
Figyelem! Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a százhalombattai tűzről
Rendkívüli bejegyzést tett közzé a miniszterelnök Facebook-oldalán. A kormányfő ma reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel is a tűzről.
Orbán Viktor miniszterelnök nyugalomra intett mindenkit.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala
A tűz oltása jelenleg is folyamatban van a MOL százhalombattai olajfinomítójában. Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt:
Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.
Százhalombattai tűzeset
