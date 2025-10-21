Figyelem! Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a százhalombattai tűzről

A tűz oltása jelenleg is folyamatban van a MOL százhalombattai olajfinomítójában. Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt:

Orbán Viktor miniszterelnök nyugalomra intett mindenkit, vizsgálják a tűzesetet.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.

Százhalombattai tűzeset

