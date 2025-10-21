Éjszakai tűz és robbanás a MOL százhalombattai olajfinomítójában (videó)

Kezdjük a legfontosabbal! ​A Mol a Telexnek megerősítette, hogy a tűz az AV3-as üzemben keletkezett, személyi sérülés nem történt a Mol Dunai Finomítójánál. A baleset okát még vizsgálják. ​A helyiek a közösségi oldalakon hatalmas lángokról, vöröses-sárgás fényről és robbanásokról számoltak be, a lángokat Fejér vármegye több településéről is látni lehetett. Az általunk kapott videón is jól láthatóak a hatalmas lángok.

Hatalmas lángok csaptak fel a százhalombattai olajfinomítóban. A tűzesetet több környező településről is látni lehetett.

Fotó: OLVASÓ



A tűz oltása még zajlik

​Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere, valamint Csőzik László, Érd polgármestere is folyamatosan tájékoztatta a lakosságot. A legfrissebb információk szerint a tűz oltása jelenleg is folyamatban van, de a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Mint írják, a lakosságnak nincs teendője, az önkormányzatok ügyeletben figyelik az eseményeket.

Hivatalos tájékoztatás a MOL-tól!

Százhalombatta polgármestere reggeli posztjában a MOL közleményét ismerteti, amit neki írtak.

Tisztelt Polgármester Úr! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy 2025. október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében. A MOL létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető. A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében. A MOL mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.

Környezetvédelmi kérdések: került-e valami a levegőbe?

​A helyszínen a katasztrófavédelmi mobil laborok (fővárosi és Komárom-Esztergom vármegyei) is megkezdték a méréseket, erről bővebb információnk nincs jelenleg, de írtunk a katasztrófavédelemnek ez ügyben, amint reagálnak közölni fogjuk.

Hasonló esemény történt korábban is Százhalombattán: idén júliusban, kisebb tűz ütött ki a Dunai Finomító egy másik üzemegységében (AV2), akkor a FEOL azt a választ kapta, egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füsthatást érzékelhettek a környező településeken.