Kisteherautó gyulladt ki az M7-esen, óvatosan az érintett szakaszon

Szeptember 2-án egy kamion teljes terjedelmében égett, akkor az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében le kellett zárni, most erre nem volt szükség. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, október 17-én reggel kigyulladt egy kisteherautó motortere az M7-es autópálya székesfehérvári lehajtójánál. Hozzátették, hogy a székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók porral oltó segítségével eloltották a lángokat. A tűzoltók áramtalanították a járművet és egy vízsugárral visszahűtik a felhevült alkatrészeket. Amint érkeznek fotók, közölni fogjuk, személyi sérülésről nem tudni.

Illusztráció: Nem az első tűzeset az M7-esen, alig egy hónapja egy kamion égett Székesfehérvár és Polgárdi között.

Fotó: Dunaföldvár ÖTE/Archív