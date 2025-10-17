október 17., péntek

Hedvig névnap

Tűz

1 órája

Kisteherautó gyulladt ki az M7-esen, óvatosan az érintett szakaszon

Címkék#kamion#m7#kisteherautó#Székesfehérvár#tűz#katasztrófavédelem

Alig egy hónappal a kamiontűz után, újabb jármű ég a sztrádán. Most kaptuk, hogy az M7-es autópálya Székesfehérvár centrum lehajtójánál ezúttal egy kisteherautó gyulladt ki. A tűz oltása jelenleg is zajlik.

Feol.hu

Szeptember 2-án egy kamion teljes terjedelmében égett, akkor az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében le kellett zárni, most erre nem volt szükség. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, október 17-én reggel kigyulladt egy kisteherautó motortere az M7-es autópálya székesfehérvári lehajtójánál. Hozzátették, hogy a székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók porral oltó segítségével eloltották a lángokat. A tűzoltók áramtalanították a járművet és egy vízsugárral visszahűtik a felhevült alkatrészeket. Amint érkeznek fotók, közölni fogjuk, személyi sérülésről nem tudni.

Már a tűzoltók kiérkezése előtt elkezdték oltani annak a kisteherautót, amely október 17-én reggel gyulladt ki az M7-es autópálya székesfehérvári lehajtójánál.
Illusztráció: Nem az első tűzeset az M7-esen, alig egy hónapja egy kamion égett Székesfehérvár és Polgárdi között.
Fotó: Dunaföldvár ÖTE/Archív

 

 

