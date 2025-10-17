36 perce
Kisteherautó gyulladt ki az M7-esen, óvatosan az érintett szakaszon
Alig egy hónappal a kamiontűz után, újabb jármű ég a sztrádán. Most kaptuk, hogy az M7-es autópálya Székesfehérvár centrum lehajtójánál ezúttal egy kisteherautó gyulladt ki. A tűz oltása jelenleg is zajlik.
Szeptember 2-án egy kamion teljes terjedelmében égett, akkor az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében le kellett zárni, most erre nem volt szükség. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, október 17-én reggel kigyulladt egy kisteherautó motortere az M7-es autópálya székesfehérvári lehajtójánál. Hozzátették, hogy a székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók porral oltó segítségével eloltották a lángokat. A tűzoltók áramtalanították a járművet és egy vízsugárral visszahűtik a felhevült alkatrészeket. Amint érkeznek fotók, közölni fogjuk, személyi sérülésről nem tudni.
