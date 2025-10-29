Vészhelyzet
1 órája
Gázpalackot hoztak ki a lángoló házból a tűzoltók
Polgárdi térségében tűz ütött ki egy harminc négyzetméteres ház tetőszerkezetében. A tűz hatalmas lángokkal égett.
A székesfehérvári hivatásos és a Polgárdi önkormányzati tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült még időben kihozni a ház mellől egy személygépkocsit, az ingatlan épületéből pedig egy gázpalackot. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat három vízsugárral oltották el, az utómunkálatokat jelenleg is végzik.
2 órája
2025.10.27. 14:00
