Gázpalackot hoztak ki a lángoló házból a tűzoltók

​A székesfehérvári hivatásos és a Polgárdi önkormányzati tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült még időben kihozni a ház mellől egy személygépkocsit, az ingatlan épületéből pedig egy gázpalackot. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat három vízsugárral oltották el, az utómunkálatokat jelenleg is végzik.

Kigyulladt egy harminc négyzetméteres épület tetőszerkezete Fejérben. A székesfehérvári tűzoltók is a tűzesethez siettek.