Tűzeset

50 perce

Felrobbant a kazán, kórházba került a lakó (galéria)

A fűtési időszakban sok esetben a fűtési rendszer hibája vagy a tüzelő helytelen tárolása vezet tűzhöz, ám figyelmetlenség miatt is megtörténhet a baj – figyelmezettet a katasztrófavédelem. Hétfőn a tűzoltók két tűzesethez is riasztást kaptak.

Feol.hu

​Pusztaszabolcson október 6-án reggel felrobbant egy családi ház vegyes tüzelésű kazánja, a körülötte lévő éghető anyagok pedig lángra kaptak. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat a helyi tűzoltók eloltották, az ingatlan lakóját pedig kivizsgálásra kórházba szállították. ​Seregélyesen délután csaptak fel a lángok, miután egy ötven négyzetméteres kazánház és a benne tárolt tüzelőanyaggal égett. A székesfehérvári tűzoltóknak légzőkészülékre is szükségük volt, abban oltották a lángokat. Utóbbi esetről fotókat is közölt a katasztrófavédelem.

Két ingatlannál is pusztítottak a lángok Fejér vármegyében. Az egyik tűzesetnél légzőkészülékre is szükségük volt a tűzoltóknak az oltáshoz.
Tűzeset: légzőkészülékre is szükségük volt a tűzoltóknak Seregélyesen.
Fotó: Katasztrófavédelem

Életmentő tanácsok, így kerülheted el a hasonló tűzeseteket

A hasonló esetek – köztük a kazánrobbanások – megelőzése érdekében kiemelt fontosságú a vegyes tüzelésű kazánok karbantartása és a fokozott odafigyelés a fűtési szezonban. Részleteket ITT olvashat.

Pusztító lángok, kazán is felrobbant Fejérben

Fotók: Katasztrófavédelem

 

