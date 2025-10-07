Felrobbant a kazán, kórházba került a lakó (galéria)

​Pusztaszabolcson október 6-án reggel felrobbant egy családi ház vegyes tüzelésű kazánja, a körülötte lévő éghető anyagok pedig lángra kaptak. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat a helyi tűzoltók eloltották, az ingatlan lakóját pedig kivizsgálásra kórházba szállították. ​Seregélyesen délután csaptak fel a lángok, miután egy ötven négyzetméteres kazánház és a benne tárolt tüzelőanyaggal égett. A székesfehérvári tűzoltóknak légzőkészülékre is szükségük volt, abban oltották a lángokat. Utóbbi esetről fotókat is közölt a katasztrófavédelem.

Tűzeset: légzőkészülékre is szükségük volt a tűzoltóknak Seregélyesen.

Fotó: Katasztrófavédelem

Életmentő tanácsok, így kerülheted el a hasonló tűzeseteket

A hasonló esetek – köztük a kazánrobbanások – megelőzése érdekében kiemelt fontosságú a vegyes tüzelésű kazánok karbantartása és a fokozott odafigyelés a fűtési szezonban. Részleteket ITT olvashat.