Felrobbant a kazán, kórházba került a lakó (galéria)
A fűtési időszakban sok esetben a fűtési rendszer hibája vagy a tüzelő helytelen tárolása vezet tűzhöz, ám figyelmetlenség miatt is megtörténhet a baj – figyelmezettet a katasztrófavédelem. Hétfőn a tűzoltók két tűzesethez is riasztást kaptak.
Pusztaszabolcson október 6-án reggel felrobbant egy családi ház vegyes tüzelésű kazánja, a körülötte lévő éghető anyagok pedig lángra kaptak. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat a helyi tűzoltók eloltották, az ingatlan lakóját pedig kivizsgálásra kórházba szállították. Seregélyesen délután csaptak fel a lángok, miután egy ötven négyzetméteres kazánház és a benne tárolt tüzelőanyaggal égett. A székesfehérvári tűzoltóknak légzőkészülékre is szükségük volt, abban oltották a lángokat. Utóbbi esetről fotókat is közölt a katasztrófavédelem.
Életmentő tanácsok, így kerülheted el a hasonló tűzeseteket
A hasonló esetek – köztük a kazánrobbanások – megelőzése érdekében kiemelt fontosságú a vegyes tüzelésű kazánok karbantartása és a fokozott odafigyelés a fűtési szezonban. Részleteket ITT olvashat.
Pusztító lángok, kazán is felrobbant FejérbenFotók: Katasztrófavédelem