Tűz

1 órája

Exkluzív képeken a hős lánglovagok harca a százhalombattai olajfinomító tüzével

Drámai ok miatt nagy volt a riadalom hétfőn késő este. Tűz az olajfinomítóban: gyors reagálás és személyi sérülés nélküli akció, ezek jellemezték a százhalombattai éjszakát.

Feol.hu
Forrás: Olvasó

Hétfő este tűz ütött ki a Dunai Finomítóban, amelyhez a FER Tűzoltóságot, vagyis a létesítményi tűzoltóságot (Finomító ERőmű) riasztották. A beavatkozás gyors és szakszerű volt és szerencsére személyi sérülés sem történt – derül ki a FER TŰZOLTÓSÁG Facebook bejegyzéséből. A tűz az olajfinomítóban hosszú, drámai órákkal terhelte a lánglovagokat.

tűz az olajfinomítóban
Lánglovagok bevetésen a százhalombattai éjszakában. Hétfőn volt tűz az olajfinomítóban.
Forrás: FER TŰZOLTÓSÁG Facebook

Tűz az olajfinomítóban: lánglovagok akcióban

A FER Tűzoltóság a világ egyik legjobban felszerelt létesítményi tűzoltósága, amely a Százhalombattán található Dunai Finomító és a Dunamenti Erőmű tűzvédelméért felel. A tűzhöz Pest vármegye tűzoltóit riasztották, köztük érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi egységeket. Az oltást hab- és vízágyúkkal kezdték meg.

A történtekről portálunk is beszámolt, majd folyamatosan tájékoztatta olvasóinkat a fejleményekről.

Tűzoltótömlők végeláthattalan hosszban
Fotó: FER Tűzoltóság Facebook

"Köszönet mindenkinek aki az életét kockáztatva tette a dolgát nem gondolva arra, hogy saját magát veszélyezteti ezzel" – olvasható az egyik hálás kommentelő írása a FER Tűzoltóság bejegyzése alatt.

A FER Tűzoltóság csapata
Forrás: FER TŰZOLTÓSÁG Facebook

A tűz ügyében ismeretlen tettes ellen nyomozást indított a rendőrség.

Ha kíváncsi a FER Tűzoltóság történetére , felszereltségére EBBŐL A VIDEÓBÓL  sok mindent megtudhat.

 

 

