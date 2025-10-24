1 órája
Exkluzív képeken a hős lánglovagok harca a százhalombattai olajfinomító tüzével
Drámai ok miatt nagy volt a riadalom hétfőn késő este. Tűz az olajfinomítóban: gyors reagálás és személyi sérülés nélküli akció, ezek jellemezték a százhalombattai éjszakát.
Hétfő este tűz ütött ki a Dunai Finomítóban, amelyhez a FER Tűzoltóságot, vagyis a létesítményi tűzoltóságot (Finomító ERőmű) riasztották. A beavatkozás gyors és szakszerű volt és szerencsére személyi sérülés sem történt – derül ki a FER TŰZOLTÓSÁG Facebook bejegyzéséből. A tűz az olajfinomítóban hosszú, drámai órákkal terhelte a lánglovagokat.
Tűz az olajfinomítóban: lánglovagok akcióban
A FER Tűzoltóság a világ egyik legjobban felszerelt létesítményi tűzoltósága, amely a Százhalombattán található Dunai Finomító és a Dunamenti Erőmű tűzvédelméért felel. A tűzhöz Pest vármegye tűzoltóit riasztották, köztük érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi egységeket. Az oltást hab- és vízágyúkkal kezdték meg.
"Köszönet mindenkinek aki az életét kockáztatva tette a dolgát nem gondolva arra, hogy saját magát veszélyezteti ezzel" – olvasható az egyik hálás kommentelő írása a FER Tűzoltóság bejegyzése alatt.
A tűz ügyében ismeretlen tettes ellen nyomozást indított a rendőrség.
