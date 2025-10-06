október 6., hétfő

Ijesztő pillanatok: így menekült meg a család a halál torkából

Mindössze pár ezer forint, mégis életeket ment. Mi az? A szén-monoxid-érzékelő. A csendes gyilkos legtöbbször a fűtési szezonban támad, de a nyáron is volt rá példa Székesfehérváron és környékén. A hétvégén ismét lecsapott, amiből könnyen tragédia is lehetett volna, ám hála az érzékelőnek, egy Fejér vármegyei család megmenekült.

Feol.hu

​A fűtési szezon indulásával rögtön életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Pusztaszabolcson. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem számolt be az október 3-i esetről: egy nyílt égésterű gázkazán működése közben a halálos gáz szivárogni kezdett a lakásba, ám az otthonukba telepített szén-monoxid-érzékelő hangosan sípolni kezdett és megvédte a családot, tragédia szerencsére nem történt.

A csendes gyilkos ismét lecsapott, ezen múlott, hogy nem történt tragédia a városban. Egy felnőtt és három gyermek került életveszélybe.
Illusztrációs kép: A csendes gyilkos ismét lecsapott, ezen múlott, hogy nem történt tragédia a városban. 
Fotó: MW/Archív

​A közleményből kiderült, hogy a hangos jelzés hallatán az épületben tartózkodó felnőtt azonnal cselekedett: kinyitotta az ablakokat a szellőztetés érdekében, hívta a 112-es segélyhívót, majd a három gyermekkel együtt elhagyta a lakást. ​A helyszínre érkező pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói méréseket végeztek a gázkazán működése közben, és megerősítették a riasztás jogosságát, a „csendes gyilkos" jelenlétét: a szén-monoxid-koncentráció emelkedett volt. A gyors és helyes reakciónak, valamint a megbízható érzékelőnek köszönhetően sérülés és rosszullét nem történt.

Nyáron is volt hasonló eset, tragédia ott sem történt

​A veszéllyel a nyári hónapokban is számolni kellett. Dunaújvárosban és Székesfehérváron is volt rá példa rá, hogy a szén-monoxid-érzékelő hangos sípolása mentette meg a lakókat. Ennek oka, hogy sok háztartásban egész évben gázüzemű, nyílt égésterű fali vízmelegítő üzemel. Ha ezek szellőzése nem megfelelő, vagy a kémény eldugul, nyáron is megtörténhet a tragédia.

 

