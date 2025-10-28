41 perce
Centiken múlt a tragédia: kisgyerek szaladt az autó elé (videó)
A napokban történt esemény újra felhívja a figyelmet a szülői éberség és az óvatos vezetés fontosságára. Október 25-én ugyanis egy pillanatnyi éberség mentett meg egy kis életet Bicske városában. A jóistenen és a sofőr lélekjelenlétén múlott, hogy nem lett belőle tragédia.
A Fejér Megyei Hírlapnak (FEOL) névtelenül nyilatkozó bicskei autóvezető még napokkal az eset után is riadtan beszélt a történtekről. Elmondása szerint, majdnem tragédia történt a vasútállomás közelében, ami teljesen váratlanul érte.
Semmi előjele nem volt! A gyermek nyugodtan biciklizett az édesanyja mellett, majd hirtelen gondolt egyet, és elindult az úttestre. Az édesanyja riadtan kapott utána
– mesélte a sofőr.
Amint észlelte a bajt, villámgyorsan reagált, elrántotta a kormányt, amivel sikerült elkerülnie a gyalogosgázolást, és megelőzni a katasztrófát. A férfi láthatóan nagyon megviselte az eset, hiszen alig néhány centiméteren múlott, hogy ne legyen tragédia. Kiemelte, hogy ha épp jött volna szembe egy másik autós, akkor...
Életmentő reakció, nem történt tragédia
A szerencsés kimenetelű eset rávilágít arra, mekkora veszélyt jelent, ha a kisgyermekek felügyelet nélkül, vagy egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt kerülnek forgalmas útra. A megkönnyebbült, de zaklatott sofőr felszólítással fordult a közvéleményhez. A férfi arra kéri a szülőket – a mostani esetből tanulva –, hogy fokozottan vigyázzanak gyermekeikre. Javaslata szerint a biciklizésnél érdemes inkább az úttest belső felén maradni, és folyamatosan figyelni a csemetéket, mert bármikor kihajthatnak egy jármű elé.
A szülőket arra kérem, hogy nagyon figyeljenek a csemetékre, különösen most, hogy jön a tél és lecsökken a látótávolság. Az autósokat pedig defenzív vezetésre, keressék a potenciális veszélyforrást, és tartsák be a szabályokat!
Máskor is kevésen múlt a gázolás
A váratlan útra szaladó kisgyermekek esete sajnos nem egyedülálló. Néhány hónappal ezelőtt a székesfehérvári Rétegi Tícia Tik-Tok sztár férje is hasonló, életveszélyes helyzetbe került, amikor egy pici gyerek szaladt ki elé az úton, jelezve, hogy egy másodpercnyi késlekedés is végzetes következményekkel járhat.