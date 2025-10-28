Centiken múlt a tragédia: kisgyerek szaladt az autó elé (videó)

​A Fejér Megyei Hírlapnak (FEOL) névtelenül nyilatkozó bicskei autóvezető még napokkal az eset után is riadtan beszélt a történtekről. Elmondása szerint, majdnem tragédia történt a vasútállomás közelében, ami teljesen váratlanul érte.

Megfagy a vér az ereidben! A szerencsén és a sofőr lélekjelenlétén múlt a tragédia elkerülése Bicskén.

Fotó: Olvasó/jelenet a videóból

​Semmi előjele nem volt! A gyermek nyugodtan biciklizett az édesanyja mellett, majd hirtelen gondolt egyet, és elindult az úttestre. Az édesanyja riadtan kapott utána

– mesélte a sofőr.

​Amint észlelte a bajt, villámgyorsan reagált, elrántotta a kormányt, amivel sikerült elkerülnie a gyalogosgázolást, és megelőzni a katasztrófát. A férfi láthatóan nagyon megviselte az eset, hiszen alig néhány centiméteren múlott, hogy ne legyen tragédia. Kiemelte, hogy ha épp jött volna szembe egy másik autós, akkor...

​Életmentő reakció, nem történt tragédia

​A szerencsés kimenetelű eset rávilágít arra, mekkora veszélyt jelent, ha a kisgyermekek felügyelet nélkül, vagy egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt kerülnek forgalmas útra. A megkönnyebbült, de zaklatott sofőr felszólítással fordult a közvéleményhez. A férfi arra kéri a szülőket – a mostani esetből tanulva –, hogy fokozottan vigyázzanak gyermekeikre. Javaslata szerint a biciklizésnél érdemes inkább az úttest belső felén maradni, és folyamatosan figyelni a csemetéket, mert bármikor kihajthatnak egy jármű elé.

​A szülőket arra kérem, hogy nagyon figyeljenek a csemetékre, különösen most, hogy jön a tél és lecsökken a látótávolság. Az autósokat pedig defenzív vezetésre, keressék a potenciális veszélyforrást, és tartsák be a szabályokat!

​Máskor is kevésen múlt a gázolás

​A váratlan útra szaladó kisgyermekek esete sajnos nem egyedülálló. Néhány hónappal ezelőtt a székesfehérvári Rétegi Tícia Tik-Tok sztár férje is hasonló, életveszélyes helyzetbe került, amikor egy pici gyerek szaladt ki elé az úton, jelezve, hogy egy másodpercnyi késlekedés is végzetes következményekkel járhat.