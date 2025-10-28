október 28., kedd

Lesújtó számok

1 órája

​Ez komoly: több mint 1000 gyorshajtóra csaptak le, a részegek sem úszták meg

Retteghetnek a szabálytalankodó megyeiek, sokaknak kell mélyen a zsebbe nyúlniuk teljesen joggal. Az év 43. hetének rendőrségi statisztikájában ismét lesújtó számokkal találkozunk. A traffipax is súlyosan csapott le.

A sebességmérő ismét lecsapott, előle nincs menekvés.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

​Láthatóan még mindig "mindennapi kenyerünk" a gyorshajtás, és a biztonsági öv használatát is mellőzzük Fejér vármegyében – ez derül ki a legfrissebb adatokból. A Fejér vármegyei rendőrség által kiadott 43. heti statisztikából kiderül: 152 sofőr nem használt biztonsági övet, és az őszies időjárás ellenére sem lassítanak az autósok Fejér vármegye útjain, 1096 gyorshajtást dokumentáltak (traffipax), 22-en pedig megszegték az előzés és a kanyarodás szabályait. Mindeközben 2 sofőrnél jelzett pozitív eredményt az alkoholszonda.

Rendőrségi razzia Sárbogárdon: most nem a traffipax, az alkoholszonda volt munkában.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

​Van azért jó hír is: itt nem a traffipax, hanem az alkoholszonda volt „munkában”

​A Sárbogárdi Rendőrkapitányság egyenruhásai vasárnap „finn módszerrel” ellenőrizték a járművezetőket – vagyis rövid időn belül sok autóst alkoholteszteres ellenőrzés alá vontak. Egy óra alatt 179 sofőrnél végzett valamennyi teszt eredménye negatív lett Sárbogárdon!

 

